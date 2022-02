Een derde van de streamers kijkt op een ander account

Echt nieuws is het niet natuurlijk. Het delen van accounts voor streaming video diensten zoals Netflix, Videoland en Disney+ is een fenomeen dat veel mensen zullen herkennen. Vaak wordt dat ook (oogluikend) toegestaan door de verschillende aanbieders. Zeker wanneer je een abonnement hebt waarmee je op meerdere schermen tegelijk mag en kunt kijken. Hoewel die service natuurlijk vooral bedoeld is voor gebruik binnen één huishouden, worden dergelijke abonnementen vaker dan ooit gedeeld met ‘derden’. Dat scheelt in de kosten en werkt dus prima. Zelf delen wij bijvoorbeeld met meerdere familieleden en vrienden onder andere een Netflix, Videoland, Disney+ en F1TVPro abonnement.

sVO duurder dan traditionele tv-abonnementen

Streaming videodiensten hebben de toekomst. Dat wordt al jaren geroepen en tot op zekere hoogte is dat ook zo. Echter, inmiddels is ook al duidelijk dat als je ‘alles’ wilt kunnen kijken zoals je dat voorheen ook deed met een tv-abonnement, de kosten van de verschillende streaming diensten die je daarvoor nodig hebt, behoorlijk kunnen oplopen. Uiteindelijk zullen die kosten de kosten van de traditionele tv-abonnementen overstijgen. Daar schreef ik enkele maanden geleden ook al eens over.