​Geen downloads mogelijk met goedkoper abonnement Netflix

Het goedkopere abonnement van Netflix blijkt steeds ‘goedkoper’ te worden. Niet zozeer in kosten, want dat is nog onbekend, maar wel in mogelijkheden. Naast een kleiner aanbod aan films en series blijk je het aanbod dat er wel is niet te kunnen downloaden voor offline kijken.

Goedkoper abonnement op Netflix Dat betekent dat je, wanneer je het goedkopere abonnement van Netflix wil gebruiken, altijd online moet zijn. De streamingdienst heeft immers internet nodig om te kunnen streamen. Nu offline kijken niet mogelijk is, betekent dat onder andere dat je in het vliegtuig niet kunt Netflixen. Persbureau Bloomberg spotte deze aanpassing van de regels in de app voor de iPhone. Met alle andere abonnementen kun je namelijk wel content downloaden om offline te bekijken. Het klinkt een beetje karig, maar dat klopt ook wel. Het goedkopere abonnement van Netflix is namelijk gemaakt om goedkoop te zijn, daarom is het ook een nogal gestripte versie van de streamingdienst zoals we die kennen. Je krijgt advertenties te zien, je krijgt niet alle content tot je beschikking en je kunt het dus niet downloaden. Daar tegenover betaal je er waarschijnlijk wel aanzienlijk minder voor. Netflix heeft hierover nog geen uitspraken gedaan, maar het moet haast wel.

Netflix We hopen in ieder geval dat Netflix geen Disney+’je doet: dat kondigde aan dat zijn goedkopere abonnement met advertenties net zo duur wordt als zijn standaard abonnement. Klinkt niet bepaald als een goede deal natuurlijk. Echter blijkt Disney+ van plan te zijn om de kosten van het standaard abonnement met meerdere dollars per maand omhoog te schroeven, waardoor het goedkopere abonnement dan wel goedkoper is. Disney komt daar waarschijnlijk wel mee weg, omdat het sowieso nog steeds stijgt in abonnee-aantallen. De abonneecijfers van Netflix laten die groei al een tijdje niet meer zien. Netflix ziet al een paar kwartalen dalende aantallen en zoekt naarstig naar oplossingen om toch nog Netflix Originals te kunnen blijven maken. En vooral: geld te blijven verdienen. Daarom komt het binnenkort met nieuwe regels over het delen van je account met mensen buiten je huishouden (dat gaat je namelijk geld kosten) en is het nu dus bezig met dat goedkopere abonnement. Ook zijn er al veel ontslagen gevallen bij de Rode N.

Even uitproberen Het duurt nog even voordat het voordeligere abonnement komt: pas in 2023, maar je kunt maar beter voorbereid zijn. Zo kun je nu vast checken of je iemand bent die vaak downloadt en de downloads ook daadwerkelijk op offline-momenten kijkt, of dat je daar eigenlijk helemaal niet zoveel gebruik van maakt en dus misschien wel heel geschikt bent voor het goedkopere abonnement. Het voordeel ervan is hopelijk dat het veel goedkoper wordt dan het normale abonnement, waardoor je bijvoorbeeld kunt overwegen om twee streamingdiensten te gebruiken in plaats van één. Of gewoon geld te besparen, want het leven is inmiddels al duur genoeg.