‘Goedkopere advertentie-abonnement Netflix kost 8 euro per maand’

Netflix werkt aan een goedkoper abonnement waarmee het hoopt meer klanten te trekken. Echter is het niet bepaald goedkoop: het zou tussen de 7 en 9 dollar gaan kosten, dus laten we zeggen: rond de 8 euro. Dat is alsnog een fiks bedrag, zeker omdat je bepaalde content niet kunt zien, je geen series en films kunt downloaden en je te maken krijgt met advertenties.

Goedkoper abonnement Netflix heeft het nog niet officieel aangekondigd, maar er zouden stukken zijn gelekt over de goedkoper abonnement met advertenties. Eerder bleek al dat je er geen films en series mee kunt downloaden voor offline kijken, je er dus advertenties op ziet en je niet alle content tot je beschikking hebt zoals de gewone Netflix. Best karig, maar Netflix is dus wel van plan er 8 euro voor te gaan rekenen. Laatst heeft Disney+ ook zijn goedkopere abonnement aangekondigd, maar ook daarbij valt het tegen hoeveel goedkoper het is. Sterker nog, het kost nu exact hetzelfde als een gewoon abonnement, alleen gaat dat de komende tijd dus flink omhoog. Of Netflix ook zoiets van plan is, dat zou kunnen, al ligt die streamingdienst qua prijs over het algemeen al iets hoger dan zijn concurrent.

Netflix Netflix gaat niet zo goed de laatste tijd. Het is nog steeds de grootste streamingdienst ter wereld met honderden miljoenen abonnees, maar inmiddels heeft Disney het met al zijn verschillende streamingdiensten al bijna ingehaald. Ook heeft Netflix de laatste twee kwartalen afscheid moeten nemen van veel abonnees. Hoewel tegelijkertijd steeds meer gezinnen meerdere streamingdienstabonnementen tegelijk afnemen, ‘shoppen’ veel mensen ook streamingdiensten: even een maandje deze, dan alles bingen, om de volgende maand weer een andere streamingdienst te kiezen. Engaget heeft via bronnen vernomen dat Netflix in zijn nieuwe, goedkopere abonnement 4 minuten per uur aan reclames zal tonen. Normaliter is dat 15 tot 20 minuten in Amerika, dus het is wat dat betreft vooruitgang. Het is alleen de vraag of deze Amerikaanse inslag zich ook goed vertaald naar Europa, waar we per uur met iets minder reclame te maken hebben. Sowieso komt het abonnement er pas volgend jaar, dus het is sowieso afwachten of dit gerucht klopt, of Netflix voor Europa een andere weg kiest en in hoeverre dat invloed zal hebben op de overige abonnementsprijzen.

Concurrentie Tegelijkertijd heeft de populariteit van Netflix ook alles te maken met de content die eropstaat. Dat zien we nu bij HBO Max: dat zit flink in de lift omdat het de nieuwe Game of Thrones-spin-off heeft gemaakt. Streamingdiensten moeten het zeker niet alleen hebben van klassiekers als Star Wars, Friends en How I Met Your Mother: ze weten zich juist te onderscheiden door met goede Originals te komen. Soms winnen die zelfs Oscars, weet ook Netflix. Het is dus te hopen dat Netflix niet alleen dit nieuwe abonnement in de planning heeft, maar ook veel stevige content om abonnees weer naar zich toe te trekken.