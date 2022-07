Netflix verliest minder abonnees dan verwacht

Drie maanden geleden moest Netflix voor het eerst in tien jaar een daling van het aantal abonnees rapporteren. Dat was effe wennen, en slikken, voor ’s werelds meest succesvolle streaming videodienst. Het verlies kwam deels echter niet helemaal als een verrassing. Tijdens de ‘coronajaren’, met lockdowns en veel mensen die gedwongen thuis zaten, wist Netflix haar abonnee-aantallen aardig op te vijzelen. Een ‘post-corona’ correctie lag dus wel in de lijn der verwachting.

1 miljoen abonnees zeggen Netflix vaarwel

Voor het tweede kwartaal, dat inmiddels ook ten einde is, verwachtte de streamingdienst nog eens twee miljoen abonnees te moeten inleveren. Dat, zo blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers, viel echter mee. Netflix verloor in de maanden april, mei en juni ‘slechts’ 1 miljoen klanten. De helft van waar men rekening mee gehouden had.

Die daling had ook geen grote gevolgen voor de omzet van het bedrijf. Die groeide, vergeleken met een jaar eerder, met 9 procent. Dat was te danken aan de hogere tarieven. Ofwel, gemiddeld gaven de 220 miljoen abonnees die Netflix nu nog telt per maand meer uit aan de dienst dan een jaar geleden.

Het is echter nog even afwachten welk effect de acties tegen het delen van abonnementen op het aantal betalende klanten zal hebben. Zoals bekend heeft Netflix zich tot doel gesteld om voor het eind van dit jaar het gratis delen van abonnementen, buiten het eigen huishouden, nog moeilijker of onmogelijk te maken. Daarvoor wordt onder andere een betaaloptie getest waarmee klanten ‘extra huizen’ kunnen aansluiten op hun Netflix abonnement.