10 tips voor een goede LinkedIn-post

6. Zet er een diagram bij

Het is heel zakelijk, maar een lekkere taartdiagram of een mooie staafdiagram kan zorgen dat een post niet alleen opvalt, maar dat je ook meer overkomt als een expert. Je laat hiermee zien dat je de cijfers kent en je geeft mensen een makkelijke manier om informatie tot ze te nemen.

7. Gebruik de kracht van herhaling

Misschien denk je zelf: zien ze me weer aankomen met dezelfde stokpaardjes, maar dat is niet helemaal terecht. Probeer woorden die belangrijk zijn voor jou of je bedrijf veelvuldig te gebruiken. Hiermee creëer je herkenbaarheid. Ook is iets voor jou misschien wel herhaling, maar voor anderen die met totaal andere dingen bezig zijn voelt dat veel minder zo. Hiermee bedoelen we niet dat je precies dezelfde posts moet schrijven, maar er is echt niets mis met herkenbaarheid en daar hoort wel wat herhaling bij.

8. Vergeet geen call to action toe te voegen

Je hebt een geweldig verhaal gemaakt met voorbeelden, witregels, alles, maar wat wil je nou dat mensen er uiteindelijk mee doen? Wil je dat mensen zich op je nieuwsbrief abonneren, dat ze een reactie plaatsen of wil je juist dat ze eens gaan nadenken over een bepaald onderwerp? Zeg het tegen ze. Ook al lijkt het misschien duidelijk vanuit je post, eindig je post toch nog even met die call to action, maak het mensen makkelijk en je zal zien dat ze eerder doen wat je vraagt dan wanneer je het niet vraagt.