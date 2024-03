LinkedIn werkt aan nieuwe tak van sport: gaming

LinkedIn gaming they say pic.twitter.com/SIy4q55YYp

Ergens is het wel leuk om te zien dat LinkedIn weer een nieuw experiment op de mensen loslaat. Waar het in de afgelopen jaren regelmatig iets heeft gestolen van andere social media, kiest het nu voor een iets andere weg. Het bedrijf, dat in handen is van Microsoft, zegt dat het puzzelachtige games zal toevoegen voor plezier, het versterken van relaties en als gespreksonderwerp, zei het tegen TechCrunch .

Iets wat zakelijk is, dat associeer je niet zo snel met games, maar tegelijkertijd is het ook weer niet helemaal vreemd. Op een Microsoft-computer werd ook standaard een rijtje spellen meegeleverd: mijnenveger bijvoorbeeld. Het mag dan wel een personal computer heten: die apparaten werd vooral zakelijk gebruikt, zeker vroeger.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES! There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees! Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

Highscores tijdens werktijd

Daarnaast lekte er via X ook een rij spellen uit via Nima Owji, die in de code van de app was gedoken. Echter beweert LinkedIn dat die spellen uit die tweet niet de uiteindelijke spellen zijn die je op LinkedIn zal treffen. Het zijn spellen die Queens, Crossclimb en Inference heten. Wie weten komen ze op een later moment alsnog, of in een andere vorm.

Het idee is overigens niet alleen dat het leuk is om te spelen en voor betere banden zorgt: het is ook een keiharde competitie. Je kunt zowel je eigen highscore naast die van je connecties leggen, als dat er per bedrijf wordt bijgehouden hoe goed de organisatie is. Het is alleen de vraag wat het zegt als bedrijf X de grootste van de wereld wordt: je vraagt je dan immers wel af waar die mensen dan toch mee bezig waren al die tijd en of er niet gewerkt moet worden. Overigens is het waarschijnlijk niet LinkedIn’s plan om je van je werk af te houden, maar is het meer voor privétijd. Maar ja, als je werkgever zegt dat het graag een highscore haalt, wie weet wordt er dan ook onder werktijd gespeeld.

Op dit moment is het nog de vraag of er überhaupt games naar het platform komen. LinkedIn zegt ermee te experimenteren, maar geeft niet aan wanneer we het kunnen verwachten.