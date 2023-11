​Netflix gaat voor zijn games volop gebruikmaken van de cloud

Het begon allemaal met een test in augustus, maar Netflix is overtuigd: cloudgaming is de toekomst. Het past ook goed bij Netflix, dat cloudstreaming tot een topsport heeft verheven. Het laat al vrij lang zien dat het games heel serieus neemt en dat lijkt nu allemaal samen te komen in de cloudplannen van het bedrijf.

I’m curious when Netflix gets into cloud gaming will they transition their current library over or will they only bring select titles like Oxenfree etc over

Cloudgaming op Netflix

Het idee van cloudgaming is dat je een spel niet hoeft te downloaden, maar je het direct kunt spelen door het via internet te streamen. De game staat ergens op een server en via het internet kun jij dat bekijken, input geven en wordt die ook weer verwerkt. Gamen via de cloud is natuurlijk wel iets anders dan bijvoorbeeld een serie streamen. Een serie streamen is aanzienlijk passiever. Er hoeft maar naar één kant te worden gezonden, terwijl dat bij het streamen van games twee kant op werkt, want de knoppen die je indrukt moeten wel snel worden doorgegeven om de game te beïnvloeden.

Oxenfree is de eerste game die bij wijze van bèta al in de cloud speelbaar is en Netflix denkt dat dit de goede weg is. Tegen TheVerge zegt het bedrijf dat het denkt een grote kans te hebben met de cloud om game-ervaringen te bieden die echt passen bij Netflix op tv. Het wil na Oxenfree dus steeds meer games via de cloud aanbieden. Maar cloud betekent bij Netflix als het om games gaat wel iets anders dan bij veel andere cloudgamingdiensten. Het idee van de cloud is dat omdat de game toch op een andere server draait, je gebruik kunt maken van zo’n beetje elk platform: de rekenkracht komt immers vooral van die server, en als je internetverbinding maar goed is, dan kun je daar volop de vruchten van plukken.