Synthetic Media: Hoe AI de contentindustrie transformeert

De opkomst van synthetic media – door AI gegenereerde content zoals deepfake-video’s, AI-gegenereerde stemmen en virtuele influencers – zorgt voor een revolutie in de contentwereld. In 2025 is deze technologie niet langer een gimmick, maar een gamechanger in media, marketing en entertainment.

Wat is synthetic media?

Synthetic media verwijst naar content die volledig of grotendeels door AI wordt gecreëerd. Denk hierbij aan:

AI-gegenereerde afbeeldingen en video’s (zoals die van DALL·E en Runway ML)

Deepfake-technologie waarmee realistische video’s en stemmen worden nagebootst

Virtuele influencers die merken promoten zonder menselijke tussenkomst

Deze technologieën bieden ongekende mogelijkheden, maar brengen ook ethische uitdagingen met zich mee.

Waar wordt synthetic media al gebruikt?

1. Hollywood en entertainment

Studio’s gebruiken AI om overleden acteurs digitaal terug te brengen, zoals in Star Wars en Fast & Furious. AI kan ook stemmen nabootsen, zoals recent bij de digitale hercreatie van Anthony Bourdain’s stem voor een documentaire.

2. Marketing en reclame

Bedrijven zetten virtuele influencers (zoals Lil Miquela) in om producten te promoten, en AI-gegenereerde commercials worden steeds gebruikelijker.

3. Nieuws en journalistiek

AI kan nieuwsbulletins presenteren met digitale avatars, zoals al gebeurt in China en Zuid-Korea.

Ethische vraagstukken en regulering

Met de groei van synthetic media komt ook de vraag naar regulering en ethiek. Deepfakes kunnen worden misbruikt voor desinformatie of identiteitsfraude, en veel bedrijven pleiten voor striktere wetgeving rondom deze technologieën.

Toch is de impact van synthetic media onmiskenbaar. De komende jaren zullen we steeds vaker AI-gegenereerde content tegenkomen—zowel in entertainment als in ons dagelijks leven. De uitdaging is om deze technologie verantwoord te gebruiken, zonder de grenzen van ethiek en privacy te overschrijden.