Influencers worden te duur, maar er is een oplossing

Een nieuw jaar en dat betekent voor veel bedrijven weer een nieuwe koers. Veel grote bedrijven hebben allang ontdekt dat je met influencers in een keer een groot publiek bereikt, maar die bedrijven merken inmiddels ook iets anders: influencers worden vrij duur. Daar is een oplossing voor, namelijk virtuele influencers. Dit is wat dat zijn en waarom steeds meer bedrijven hier naar kijken.

Virtuele influencers

Als H&M virtuele modellen gebruikt voor zijn advertenties, in plaats van echte mensen, dan zijn de advertenties 91 procent goedkoper. Reden voor het kledingbedrijf om te kiezen voor virtuele modellen, schrijft Financial Times op basis van een advertentieanalyse op social media. Plus, de virtuele modellen hebben geen limiet aan hoe vaak ze in advertenties gebruikt willen worden, of een mening over hoe ze willen worden neergezet.

Het is natuurlijk een spannend gebied: het is zelfs een van de hoofdredenen voor het protest van acteurs in Hollywood vorig jaar. AI neemt helemaal niet eerst het simpele werk over, het neemt het creatieve werk over. Het kan artikelen schrijven (al wordt daar door veel media nog geen gebruik van gemaakt), het kan kunstwerken maken en het kan ook acteurs, modellen en dus ook influencers vervangen. Wat als virtuele influencers straks bepalen wat de trends zijn?