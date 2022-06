Waarom regels rondom deepfakes belangrijk zijn

De Berlijnse burgemeester Franziska Giffey heeft een kwartier lang met een man gesproken waarvan ze dacht dat het Vitali Klitschko was, de burgermeester van Kiev. Het bleek een deepfake , waardoor ze dus een kwartier lang met een heel ander persoon heeft gesproken. Het is een nieuw soort wapen in oorlogsvoering. Eng, en zeker niet voor het eerst dat iemand voor de gek wordt gehouden met een deepfake. Daarom zijn regels belangrijk.

Deepfake

Laten we voorop stellen dat hoewel regels belangrijk zijn, de technologie er al is. Dat betekent dat je het uiteindelijk niet meer kunt tegengaan. Je ziet door dit artikel heen meerdere voorbeelden van deepfakes: niet van echt te onderscheiden. Denken dat we het echt kunnen tegengaan, dat is dus een wassen neus. Wel wil Europa afdwingen dat social media er iets tegen doen.

De Commissie wil dat mensen niet zomaar voor de gek kunnen worden gehouden. Dat gaat verder dan alleen een soort melding bij staat dat het (waarschijnlijk) om een deepfake gaat. Het is nog niet heel duidelijk over wat die preventie precies inhoudt, maar volledig verwijderen is de bedoeling, niet slechts van een melding voorzien.