Facebook verwijdert deepfake ‘overgave’ video van Zelensky

Dat de, doorgaans bekende, personen die in deepfake video’s ‘optreden’ vrijwel niet meer van echt te onderscheiden zijn is al langer bekend. Het meest recente spraakmakende voorbeeld daarvan is een video van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Daarin lijkt het staatshoofd zijn leger en bevolking op te roepen de wapens neer te leggen. Met andere woorden, zich over te geven aan de Russische agressor.

Nee, Zelensky geeft zich niet over

Uiteraard is de video niet écht en dat is, als je even iets beter kijkt, ook goed te zien. Het is dus niet bepaald een van de ‘beste’ deepfakes die gemaakt is, maar wel eentje die, gezien de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de nodige aandacht trekt.

De video zou, zo meldde Sky News gisteren, na een hack uitgezonden zijn op de Oekraïense nieuwssite TV24. De video was daarna korte tijd ook te zien op Facebook en Youtube. Zowel Meta als het videoplatform hebben de video relatief snel verwijderd. Op Twitter is wel nog steeds een versie van de video te zien, maar wel duidelijk met de melding ‘deepfake’ prominent in beeld.