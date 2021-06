​Vijf hilarische deepfake Instagram-accounts om te volgen

Het is enerzijds een van de grootste angsten van de mensheid: niet meer kunnen zien of iets echt of nep is. Tegelijkertijd lacht iedereen zich kapot om wat deepfake-app Wombo kan doen met heel weinig informatie. Ter vermaak, maar ook zeker ter lering, noemen we een paar hilarische deepfake Instagram-accounts om te volgen.

Derpfakes Derpfakes is leuk omdat het vaak over geeky onderwerpen gaat. Zou Chris Pratt een goede Indiana Jones zijn? Wat als Superman eigenlijk werd gespeeld door Christopher Reeves? Er staan allerlei video’s op Derpfakes om even om te lachen. Al moedigt de onderstaande video vooral aan om eens te kijken of we Chris Pratt echt het Indiana Jones-stokje kunnen laten overnemen van Harrison Ford…

Diepnep Diepnep is een tof account, omdat het Nederlandstalig is. Hierdoor zie je deepfake-filmpjes die inspelen op de Nederlandse politiek met daarin dus Nederlandse beroemdheden. Een grote hit is op dit moment het duet tussen Femke Halsema en Hugo de Jonge, dat je hieronder kunt bewonderen. De rest van het account bevat ook allerlei andere pareltjes, dus veel kijkplezier!

Dr Fakenstein Helaas heeft deze artiest al een paar maanden niets gepost, maar het zal ons niets verbazen als hier een comeback op poten is zodra de heftigheid rondom het coronavirus wat meer is gaan liggen. Het foute Nicholas Cage zingt een kerstlied-filmpje is een aanrader, al is het onderstaande filmpje met daarin een wisseling tussen Jamie Foxx en Mike Tyson pas echt deepfakegoud:

DeepTomCruise_AI Het is eigenlijk een TikTok-videomaker, maar de filmpjes zijn ook volop op Instagram te bewonderen: die van deepfake Tom Cruise. Het onderstaande filmpje is iets minder netjes afgewerkt dan het meeste materiaal, maar juist omdat hij met zijn handen door zijn haar gaat en zelfs even zijn hoofd verstopt en half uit een shirt laat komen, is het realistischer dan wanneer je alleen direct een gezicht ziet zonder verdere diepte. Tom Cruise blijkt een geweldig hoofd te hebben voor deepfakes, je zou hem bijna de rickroll van AI kunnen noemen.

IamDeepfaker De video’s van IamDeepfaker zijn leuk om te zien, omdat ze allemaal op dezelfde plek zijn gefilmd. Je ziet dus heel goed (ook omdat hij zichzelf aan het begin altijd laat zien), dat het een gewone jongeman is die ineens in een beroemdheid verandert. Hij heeft een hele collectie en de ene is beter dan de andere, maar zelfs als je weet dat het nep is, blijft het imposant om te zien.