​ChatGPT komt met betaalde versie: einde van vrije AI?

OpenAI heeft nog geen heel concrete plannen, maar het denkt wel na over hoe het geld kan verdienen met de uitvinding om naar eigen zeggen te zorgen dat de tool ook op lange termijn kan blijven meekomen. Wel heeft het al een naam: ChatGPT Professional. Je kunt je er ook nu al voor opgeven via dit formulier , waarin je onder andere wordt gevraagd hoeveel je ervoor over zou hebben. Dat stellen ze overigens op een interessante wijze: “Bij welke prijs per maand zou je ChatGPT zo duur vinden dat je het niet zou kopen?” Kortom, OpenAI wil het onderste uit de kan halen.

Gelukkig valt dat vooralsnog mee. De gratis versie van ChatGPT blijft gewoon live. Echter kampt die nogal veel met serverproblemen. Regelmatig krijg je een melding op ChatGPT dat de tool overvraagd is en dat je er geen toegang toe kunt krijgen. Dat is meteen waarom die betaalde Professional-versie wel eens hulp kan bieden. De inkomsten daaruit kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de tool meer capaciteit te geven om zijn werk te doen.

Betalen voor AI

Natuurlijk moet je wel weten wat je er dan voor terugkrijgt: dat is volgens ChatGPT onder andere dat de tool altijd beschikbaar voor je is en dat je een ongelimiteerd aantal verzoeken kunt doen aan ChatGPT (of tenminste tweemaal de dagelijkse limiet). Vul je het formulier in, dan kun je waarschijnlijk meedoen aan de pilot van het Professional-abonnement. De vraag is echter of je dat moet willen: het kan voor de ontwikkeling van ChatGPT goed zijn, maar voor de ontwikkeling van ChatGPT dat gratis is niet.

Als je als voordeel kunt kopen dat de tool altijd beschikbaar is, dan betekent dat dat het bedrijf blijkbaar weinig wil gaan doen aan de slechte beschikbaarheid voor gratis gebruikers. Wederom betekent dat iets: dat AI dus niet vrij beschikbaar is voor iedereen en dat er dus wel mensen zijn die er meer uit kunnen halen dan anderen. Dat druist compleet in tegen waar OpenAI ooit mee is begonnen en dat maakt het een bedrijf net als alle anderen. In hoeverre investeert het dat geld immers om de ChatGPT die openlijk beschikbaar is beter te maken? Het lijkt erop dat vooral de Proffesional-gebruikers daarbij gebaat zijn.