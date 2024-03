Adobe Project Music GenAI Control is de Photoshop voor muziek

Project Music GenAI Control wordt al gekscherend de ‘Photoshop for Music’ genoemd. Deze nieuwe experimentele tool van Adobe Research is ontwikkeld op een manier waarop je gemaakte audio en muziek kunt creëren en bewerken volledig zal veranderen. Project Music GenAI Control is een generatief AI-muziekgeneratie- en bewerkingsgereedschap, wat muziekmaker de mogelijkheid biedt som muziek te genereren op basis van tekstaanwijzingen en vervolgens die audio fijnmazig aan te passen aan hun specifieke behoeften.

Met dank aan Firefly

Met een decennium lange erfenis van AI-innovatie heeft Adobe's familie van generatieve AI-modellen, Firefly, in recordtijd wereldwijd de voorkeur gekregen als veilig commercieel beeldgeneratiemodel. Firefly heeft tot nu toe meer dan 6 miljard afbeeldingen gegenereerd.



Adobe streeft ernaar dat de technologie wordt ontwikkeld volgens hun AI-ethiekprincipes van verantwoordelijkheid, verantwoording en transparantie. Alle inhoud die met Firefly is gegenereerd, bevat automatisch Content Credentials (voedingslabels) voor digitale inhoud, die verbonden blijven met de inhoud waar deze wordt gebruikt, gepubliceerd of opgeslagen.