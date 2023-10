​Adobe steelt met speciale jurk en AI-videobewerking de show

Adobe hield vorige week een conferentie en daarbij heeft het publiek regelmatig zijn kaak van zijn schoot moeten halen. Adobe komt met kunstmatige intelligentie-toepassingen die enerzijds heel indrukwekkend zijn, maar anderzijds ook heel ver gaan. Zo zien we onder andere een jurk die van design kan veranderen, maar ook een manier waarop je in video’s AI kunt toepassen op een manier die we nog nooit op deze wijze hebben gezien.

Ach, zo ver is het nog lang niet, maar het is wel een jurk die volledig viral gaat. Hoe heerlijk zou het zijn als je hem bijvoorbeeld helemaal in één kleur kan maken. Zo maak je je kleding makkelijk bijpassend bij je schoenen, of bij een bepaalde dresscode. Al is ‘dresscode’ vanaf nu, met al dat geprogrammeer van Adobe, wel een woord met een dubbele betekenis geworden.

Adobe heeft een jaarlijkse Max-conferentie waarop het de nieuwigheden laat zien, zoals nieuwe functies voor Photoshop, maar ook voor veel van zijn andere software. Een van de meest opvallende uitvindingen is wel de jurk. Eindelijk gaat er na die jurk die blauw met zwart of goud met wit was een andere jurk viral, namelijk de design-veranderende jurk van Adobe. De interactieve jurk heet Project Primrose en laat de stof als het ware tot leven komen.

Let's hop right in and explore the innovative tech our engineers are working on. #ProjectFastFill uses #AdobeFirefly technology to enable editors to remove objects and change background elements in video assets. So cool! #AdobeMAX pic.twitter.com/gaXho2fyx1

Firefly AI

Daarnaast presenteerde het de generatieve AI van Firefly op video’s, in de vorm van Project Fast Fill. Stel dat er er een video is waarin een man in een overhemd met colbert over straat loopt. Fast Fill kan dan zorgen dat hij een stropdas draagt, die ook netjes meebeweegt wanneer hij een stap zet. Erg indrukwekkend om te zien hoe generatieve AI-modellen nu ook in videobewerking hun intrede doen. Althans, dat doen andere tools ook wel, maar Adobe is wel een grote vis op het gebied van videobewerking en kan het echt naar de massa brengen.

Je kunt via een tekstprompt zorgen dat Fast Fill aan de slag gaat. Je hebt de optie om objecten toe te voegen of zelfs personen volledig uit het beeld te wissen. Dat is in foto’s al fascinerend, zoals we gisteren schreven over Pixel 8 van Google, maar in video is dat natuurlijk helemaal ingewikkeld. Het is nu nog een test, maar we verwachten dat dit ooit wel naar Adobes producten komt.