​Happy Pride! De leukste tweets over de Canal Parade en #gaypride

Vandaag viert Nederland in Amsterdam de LGBTQ+-gemeenschap door Canal Parade te vieren. De boten met bedrijven en vriendengroepen die hun steun en waardering uitspreken voor de gemeenschap varen vandaag weer door de grachten van de hoofdstad, met een heleboel feestende mensen op de kade. En dat is natuurlijk heel gezellig, zeker omdat deze botenpolonaise in de grachten twee jaar lang niet kon doorgaan door het coronavirus. Dat is een enorm lange tijd, al zijn er wel een Pride Walk en andere activiteiten georganiseerd om de gemeenschap te vieren. Dit zijn de leukste tweets en inhakers.



Canal Parade

De boten zijn te vinden bij Oosterdok, de Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht en Westerdok, maar in de hele stad zijn mensen uit allerlei windstreken, met allerlei verschillende seksualiteiten en looks te vinden in de stad. Het was dit jaar door het covid-19-uitstel niet mogelijk om een boot in te schrijven, want alle inschrijvingen van eerdere jaren werden doorgeschoven. Verwacht op de grachten onder andere ministeries, politieke partijen, multinationals, horeca-ondernemers en natuurlijk goede doelen rondom LGBTQ+-mensen en -onderwerpen.

Het is wel altijd de vraag hoe het nu precies heet. Het heeft ook veel namen gekend: Pride Amsterdam, Amsterdam Pride, Gay Pride, Amsterdam Gay Pride en Canal Parade. Officieel gezien is de Canal Parade (dus de botenoptocht) een onderdeel van Pride Amsterdam. In ieder geval is op social media #prideamsterdam vooral trending, dus dat lijkt dit jaar de hashtag te zijn van het evenement. Hoe het ook zij, het weet elk jaar weer honderdduizenden bezoekers te trekken en Pride Amsterdam mag zich zelfs Immaterieel Cultureel Erfgoed noemen.

#gaypride

Vandaag kleurt de hoofdstad even niet zwart met rood, maar alle kleuren van de regenboog. In de onderstaande tweets krijg je een idee hoe gezellig #gaypride en de Canal Parade zijn, plus uiteraard de nodige grappen en grollen vanuit de LGBTQ+-gemeenschap zelf.

De zon schijnt, de stad is er klaar voor en mensen hebben er zin in. Als je naar Amsterdam gaat, heel veel plezier vandaag en zo niet, geniet dan lekker mee op social media!