Google ondersteuning voor Pride 2021 in Nederland

Google heeft dit jaar besloten om meer aandacht te geven aan het belang van plekken die symbool staan voor saamhorigheid, kracht en vreugde voor de LHBTQ+-gemeenschap. Om deze gemeenschap over de hele wereld te ondersteunen verstrekt Google een bedrag van 2 miljoen dollar aan het OutRight Action International's "Covid-19 Global LHBTQ Emergency Fund". Dit fonds moet het komende jaar 100 organisaties in meer dan 60 landen gaan helpen. Google wil daarnaast hun producten inclusiever en nuttiger te maken en ondernemers helpen die meer te weten willen komen over het groeiende aantal productfuncties die de LHBTQ+-gemeenschap helpen veilige en gastvrije ruimtes te vinden, inclusief tips voor het bouwen van een meer inclusieve werkomgeving. Het jaar waarin de behoefte om erbij te horen belangrijker dan ooit is geworden En dit allemaal na een jaar waarin de behoefte om erbij te horen belangrijker dan ooit is geworden. LHBTQ+ bedrijven en dienstverlenende organisaties werden hard getroffen door het corona-virus. Dit zijn niet alleen bars, restaurants, boekwinkels, salons of gezondheidsklinieken; het zijn plaatsen waar LHBTQ+-mensen samenkomen en een gemeenschap vinden die medeleven toont in moeilijke tijden, maar ook om de goede tijden te vieren.

Google Pride ondersteuning in Nederland Google hecht veel waarde aan het ondersteunen van LHBTQ+-vriendelijke bedrijven en veilige ruimtes. Dat geldt vanzelfsprekend ook binnen Google. Het doel is ervoor te zorgen dat elke Googler het bedrijf ervaart als een inclusieve werkplek. De Nederlandse Google Pride groep, met tientallen medewerkers van Google zelf zet zich o.a. in voor een inclusieve werkplek en informeert en adviseert over Google’s programma's, producten en beleid. Lee Boonstra (Amsterdam) en Andreas van der Linden (Eemshaven) leiden samen de activiteiten van Google Pride in Nederland. Regelmatig adviseren Lee, Andreas en collega’s in andere landen ook over hoe Google’s producten en diensten nog inclusiever kunnen worden gemaakt. Zo toetsen zij bijvoorbeeld of de Google Assistant geen schadelijke of beledigende inhoud deelt en kijken ze naar inclusief taalgebruik. Ook kun je in Google Maps en Google Zoeken nu bijvoorbeeld zien of een lokaal bedrijf genderneutrale toiletten heeft en of bedrijven zich identificeren als LHBTQ+-vriendelijk en/of een transgender veilige ruimte.‘

Het is belangrijk dat mensen mogen zijn wie ze zijn op de werkvloer. Daar wil ik me graag voor inzetten - Lee Boonstra

Pride Walk in Amsterdam met Google Maps en Lady Galore Om LHBTQ+-vriendelijke ruimtes op hun weg naar herstel te ondersteunen en te vieren hebben heeft Google speciale Pride pagina’s opgezet, waar je meer kunt leren over belangrijke LHBTQ+-plaatsen en gemeenschappen. Voor iedereen die meer wil leren over de LHBTQ+-cultuur en inclusieve plaatsen in Amsterdam heeft Google een tour met bijzondere plekken samengesteld op Google Maps, waarlangs je je eigen Pride Walk in Amsterdam kunt lopen. Wie op de mobiele telefoon de Google Maps lijst of de YouTube playlist opent kan bij iedere plaats een video bekijken waarin drag queen Lady Galore meer vertelt over de geschiedenis en andere bijzonderheden van deze LHBTQ+-vriendelijke plaats.



De geschiedenis van Pride en de LHBTQ+-gemeenschap Wil je meer weten over Pride, dan kan je hiervoor verschillende Google producten raadplegen. Zo kun je op Google Arts & Culture meer te weten komen over acht LHBTQ+-artiesten, foto's van de LGBTQ+-geschiedenis van Leonard Fink bekijken en de eerste 15 jaar van Pride opnieuw beleven. Maar je kunt ook je smart display of Nest-speaker vragen: "Hey Google, vertel me iets over Pride" om meer te weten te komen over de geschiedenis en leiders van de LHBTQ+ gemeenschap. En tot slot namens Google nog een tip voor iedereen die in feeststemming is: Bekijk onderstaande video en laat je verrassen door dit virtuele Pride-feest met Demi Lovato, Olly Alexander, Trixie Mattel en anderen.