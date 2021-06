Regenboogkleuren in München: van BMW tot politie: iedereen maakt statement tegen beslissing UEFA

Het is nota bene Pride Month, een maand waarin we de liefde vieren en de LHBTIQA+-gemeenschap in het middelpunt van de belangstelling staat. Het voetbalstadion in München verlichtte de mooie Allianz Arena compleet in regenboogkleuren. Een fijn statement, zeker in de nog conservatieve voetbalwereld. En precies vandaag bedoeld om een signaal af te geven vanwege de wedstrijd die Duitsland speelt tegen Hongarije. In dat land werd vorige week namelijk een wet aangenomen die het verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot 18 jaar. Het lijkt een nieuwe aanval op de LHBTIQA+-gemeenschap in Hongarije te zijn.

UEFA wil stadion in regenboogkleuren verbieden

Maar het verlichten van de Allianz Arena vanavond was de Europese voetbalband en organisator van het EK, de UEFA, een stap te ver. De burgemeester van de stad is het hier niet mee eens en wil laten zien dat Duitsland zich niet laat afschrikken door de voetbalbond. Het lijkt erop dat het stadion dus niet in regenboogkleuren mag schitteren vanavond, maar dit heeft een behoorlijk grote reactie teweeggebracht in Duitsland. Uiteindelijk worden allerlei gebouwen in München en in andere Duitse steden verlicht en tonen bedrijven hun solidariteit.