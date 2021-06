Bottlegate op EK: voetballers boycotten Coca-Cola en Heineken

Er begint een bijzondere boycot op gang te komen: voetballers op het EK voetbal die niets te maken willen hebben met grote frisdrank- of biermerken. Het begon allemaal met Christiano Ronaldo. Voor de eerste wedstrijd van Portugal tegen Hongarije geeft de stervoetballer een persconferentie. Opmerkelijk genoeg schuift hij de prominent in beeld geplaatste flesjes Coca-Cola uit beeld en vervangt ze door flesjes water. Die flesjes cola stonden daar natuurlijk niet geheel toevallig. Coca-Cola is een belangrijke sponsor van het EK voetbal en betaalt veel geld om in beeld te komen.

Waarom deed Ronaldo dit? Christiano Ronaldo is een van de meest succesvolle voetballers van de afgelopen jaren. Hij neemt zijn carrière heel serieus en hecht veel waarde aan een gezonde leefstijl. Als 36-jarige voetballer nog op dit niveau meedraaien is niet niks. De kritische blik van Ronaldo was eigenlijk duidelijk genoeg. 'Agua', roept hij terwijl de flesjes Coca-Cola door hem uit beeld worden gehaald. Daarmee wil hij ongetwijfeld een statement maken dat frisdrank niet past bij een leven als profvoetballer. Hoewel de actie uiteindelijk ook reclame is voor Coca-Cola, zal de sponsor de actie niet echt op prijs stellen. UEFA reageerde op het voorval en liet weten dat 'Coca-Cola een variatie aan drankjes voor verschillende behoeften aanbiedt, die tijdens het toernooi voor spelers beschikbaar zijn.' De actie van Ronaldo had meteen effect, zo lijkt het. Aandelen van Coca-Cola waren nog dezelfde dag 4 miljard dollar minder waard. En er dreigt een 'bottlegate' te ontstaan met voetballers die zijn voorbeeld volgen.

Bottlegate: ook Pogba zet flesje aan de kant en Locatelli pakt water Meer voetballers lijken een statement te willen maken en zo worden de acties door de spelers van verschillende landen inmiddels 'bottlegate' genoemd. De Franse Paul Pogba zette dinsdag, een dag na de actie van Ronaldo, tijdens een persconferentie een flesje alcoholvrij bier van Heineken aan de kant. Het Nederlandse biermerk had op Twitter eerder die dag een grap gemaakt over de voorkeur die Ronaldo voor water heeft. Hoe dan ook, de actie van de voetballer valt niet bepaald in goede aarde bij Heineken. 'Iedereen is vrij om een keuze te maken als het om drank gaat', meldt de bierbrouwer. En dan is er nog de Italiaanse voetballer Manuel Locatelli, hij werd na de wedstrijd tegen Zwitserland uitgeroepen tot 'man of the match'. Bij de persconferentie na afloop schoof hij overduidelijk de flesjes Coca-Cola opzij en zette een flesje water neer. Bottlegate is in volle gang en de vraag is bijna wie de volgende voetballer is die een statement maakt.

Sponsoren zijn niet blij De merken die EURO 2020 (sorry, wij hadden ook liever 2021 gezien) sponsoren, zijn niet blij met deze actie. Dat is logisch, want ze betalen grof geld om prominent in beeld te komen. Deze negatieve publiciteit kunnen ze niet gebroken. Rijst natuurlijk ook de vraag of bepaalde merken wel zo goed passen bij een sporttoernooi. Je kunt je afvragen of frisdranken en alcohol een goede match zijn met voetbal. Hoewel Heineken natuurlijk de 0.0% bier promoot, is het vooral een biermerk. Grote sporters zoals Ronaldo hebben een gigantisch bereik op social media en uit deze actie blijkt maar weer dat zijn invloed groot is. De actie wordt door het publiek dan ook voornamelijk toegejuicht. Geen effect waar het frisdrankmerk gelukkig van wordt. To be continued!