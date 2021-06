EK voetbal start vandaag: wie zijn de favorieten en wat zegt de data?

Het EK voetbal start vandaag en dat is eigenlijk een cadeautje. Want EURO 2020 had vorig jaar al plaats moeten vinden maar werd een jaar uitgesteld door de coronapandemie. En hoewel het nog niet is zoals voorheen, want de volle stadions en wedstrijden op groot scherm hoeven we nog niet te verwachten, is het altijd een leuke periode. De straten kleuren oranje, de eerste rel om de juichcape van Jumbo is een feit en de poules zijn ingevuld. Wie zijn de favorieten en waar wordt dat eigenlijk op gebaseerd? Wat zeggen de kenners, bookmakers en data? Spoiler alert: Oranje is het in ieder geval niet. Wij doken in de voorspellingen!

Favorieten EK voetbal volgens kenners De komende maand kun je lekker veel voetbalwedstrijden bekijken. Het EK start vandaag en de eerste wedstrijd wordt vanavond gespeeld in Rome, Turkije en Italië staan daar tegenover elkaar. Nederland speelt zondagavond de eerste wedstrijd, in Amsterdam tegen Oekraïne. Welk land is favoriet voor de titel? Volgens kenners kunnen onze zuiderburen er zomaar met de titel vandoor gaan. België heeft namelijk een selectie topspelers waarmee ze in theorie heel ver kunnen komen. Toch lijkt het de Belgen niet echt gegund, want ze worden al jaren getipt als favoriet maar prijzen pakken ze niet. Terwijl ze toch een selectie goede spelers hebben, zoals Dries Mertens, Mousa Dembélé, Vincent Kompany, Toby Alderweireld en Romelu Lukaku. Goed, volgens kenners gaan de rode duivels dus ver komen. Tot de finale sowieso. We gaan het zien. Maar wat zeggen de bookmakers? Bookmakers: wie wint het EK voetbal? Bij de bookmakers is België niet de absolute favoriet. Dat is namelijk Frankrijk. Op de voet gevolgd door Engeland en daarna komen onze zuiderburen pas. Verder zien we de bekende favoriete landen in het bovenste rijtje staan, zoals Portugal, Duitsland, Spanje en Italië. Niet verwonderlijk, want dit zijn ook de landen waarin op hoog niveau wordt gevoetbald.

Wie wint het EK voetbal als we naar data kijken? Wetenschappers in Leuven hebben het verloop van het EK voetbal gesimuleerd. Heel interessant, want het laat andere dingen zien dan de voorspellingen van de bookmakers. Ze hebben data geanalyseerd en scenario's doorgerekend. De statistische simulatie is super interessant en gebaseerd op eerdere resultaten en de vaardigheden van het huidige team. Na elke wedstrijd worden de voorspellingen van de wetenschappers bijgewerkt. Zoals het er nu 'op papier' uitziet winnen de Belgen het EK voetbal. Oranje vliegt eruit in de halve finale, wanneer we tegen Spanje staan. We gaan het zien! Bekijk hier de voorspellingen van de wetenschappers.