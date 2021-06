EK Voetbal bij meer providers in 4K te zien

Over tien dagen, op 11 juni, start Euro 2020, het EK Voetbal dat vanwege corona noodgedwongen niet in 2020 gehouden kon worden. In tegenstelling tot de Olympische Spelen, later deze zomer in Tokio, is er nauwelijks nog discussie over het doorgaan, mét publiek van Euro 2020 in 2021. Voor het eerst zullen de wedstrijden van het EK door de NOS in 4K (Ultra HD) uitgezonden worden.

4K kanaal van NPO voor Euro 2020

De omroep gaat daarvoor tijdelijk een apart tv-kanaal aanbieden. Grote tv-providers als Ziggo en KPN hebben al toegezegd dat zij het 4K voetbalkanaal zullen doorgeven aan hun klanten. Uiteraard moet je daarvoor wel beschikken over een geschikte tv-ontvanger die 4K ondersteund. Voor klanten van KPN betekent dat de ZXV 8001 of VIP 5202 decoder die respectievelijk sinds 2016 en 2019 standaard geleverd worden bij een interactief tv-abonnement. Ziggo klanten kunnen alleen van het EK Voetbal in 4K genieten als ze beschikken over de Mediabox Next, de decoder die alleen bij de duurdere (MAX) abonnementen geleverd wordt.

Inmiddels sluiten ook steeds meer kleinere tv-providers zich hierbij aan. Branchevereniging NL Connect meldt dat Youfone, Open Fiber, Breedband Helmond, TriNed, SK Veendam, SK Pijnacker, Kabeltex en Jonaz het 4K-kanaal van NPO1 ook zullen gaan doorgeven. Uiteraard geldt ook voor klanten van die tv-providers dat ze over een geschikte, 4K, decoder moeten beschikken.

Omdat de NOS maar een 4K-kanaal aanbiedt zal bij de laatste wedstrijden in de groepsfase van het EK, die gelijktijdig gespeeld worden, een keuze gemaakt worden. Een van die wedstrijden zal dan in 4K te zien zijn, terwijl de tweede wedstrijd in HD uitgezonden wordt op NPO3.