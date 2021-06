Albert Heijn trekt de juichcape van Jumbo aan

Albert Heijn probeerde deze week eerst van alles om de populaire reclame van de Jumbo te verbieden. Daarbij werd ook de KNVB gevraagd zich in de strijd te mengen. Zonder succes. En wat doe je dan? ‘If you can’t beat them, joint hem!’. Precies. In de nieuwste EK-commercial van Appie worden de juichcape en tattoos met elkaar verenigd. En dat niet alleen. De supporter in de reclame draagt ook het Bavaria geluksbroekje, het Oranje shirt van Heineken en de oranje slippers van de Action.

Albert Heijn toonde zich deze week niet van zijn beste kant toen de grootgrutter concurrent Jumbo probeerde van de buis te duwen, simpelweg omdat de gele supermarkt een beter scorende Oranje-reclame gemaakt had dan de blauwe kruidenier. De Jumbo juichcape, aangeprezen door vaste Jumbo gezicht Frank Lammers en de Snollebollekes, is namelijk een stuk populairder dan de tattoo-plakplaatjes van Appie.

Juichcape vs tattoo-plakplaatjes

Even terug naar eerder deze week toen Albert Heijn nog vond dat de Jumbo onterecht – en vooral zonder te betalen – meelifte op de hype rondom het EK-voetbal. Appie beweerde dat termen als Orjanjekoorts en het tonen van een Oranjebus, Oranjeparades en een Oranjecamping exclusief aan het EK-voetbal toebehoren en daardoor niet door andere, niet betalende bedrijven, gebruikt mogen worden. Daarbij claimde Appie ook dat de hit ‘Links, Rechts’ van de Snollebollekes het lijflied van de Oranje Leeuwinnen is en daarom ook niet gebruikt mag worden door niet-sponsoren van het EK.

Albert Heijn stuurde een brief, via haar advocaten, naar de Jumbo om duidelijk te maken dat zij, AH, toch echt de enige waren die EK-voetbal uitingen in hun reclames mochten gebruiken. Daarvoor werd grof betaald als officiële partner van de KNVB. Die bond werd overigens ook nog door de kruidenier gevraagd zich te mengen in de strijd tegen de Jumbo.

Zonder succes. De Jumbo zei de brief ontvangen te hebben maar er niets mee te doen en de KNVB wilde zich niet in de strijd mengen. Bovendien gebruikte Jumbo de term ‘EK-voetbal’ of Euro 2020 niet. De juichcape is, zo stelde Jumbo, niet alleen voor het voetbal, maar ook voor Max, de Tour, Hockey, de Olympische Spelen en alle andere sportevenementen waar Nederlandse sporters deze zomer aan meedoen. Bovendien stelde Jumbo dat een kleur, Oranje, niet beschermd kan worden.