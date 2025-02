Het Spotify Premium-abonnement met beter geluid komt eraan

Concertkaartjes kopen

Die AI-remixes lijkt ons geen enorm interessante toevoeging, maar we moeten nog horen hoe en wat. Toegang tot concertkaartjes kan wel interessant zijn. Spotify laat mensen al jaren weten dat een artiest binnenkort in de buurt is, en er zijn soms ook mogelijkheden om vroeger tickets te kopen. Als dat vaker kan of beter in elkaar zit, eventueel met zo’n duurder abonnement, dan is dat voor muziekliefhebbers een fijne bijkomstigheid.

Het allerbeste is natuurlijk de muziekkwaliteit, want hoewel je moet oppassen met je data-abonnement (al kun je waarschijnlijk uitschakelen dat die kan worden gebruikt voor lossless audio streamen), is muziek luisteren zoals de artiest het heeft bedoeld iets wat waarschijnlijk beter bij Spotify past dan hoe we de muziek nu al al die jaren luisteren.