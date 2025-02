Spotify maakt voor het eerst in zijn geschiedenis een jaar winst

Abonnees versus advertenties

Zeker bij Spotify kan dat voor een penibele situatie zorgen, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de tijdschriftenwereld moet Spotify het nog steeds vooral van betalende abonnees hebben ten opzichte van advertenties. Maar, leegloop door prijsverhogingen is niet gebeurd: althans, niet op grote schaal, blijkt uit de cijfers.

Spotify maakte vorige week nog bekend dat het 10 miljard euro betaalde aan de muziekindustrie in het jaar 2024. Het moet royalties betalen voor het mogen afspelen van muziek, omdat de artiesten natuurlijk de rechten hebben over hun producties. Toch duurt het wel even voordat je als artiest geld verdient met Spotify. Het zou daarbij vooral te maken hebben met hoeveel je muziek wordt gestreamd, maar artiesten die 10.000 tot 50.000 maandelijkse luisteraars hebben schijnen zo’n 100 tot 600 euro per maand te verdienen.

In ieder geval denkt de streamingdienst in het eerste kwartaal van 2025 nog door te groeien en een omzet van 4,2 miljard te bereiken met een winst van 548 miljoen euro. Daarnaast wil het zich dit jaar richten op 2 miljoen extra Premium-klanten en 3 miljoen meer maandelijks actieve gebruikers. Het is afwachten hoe Spotify dat wil aanpakken. Komt het dit jaar eindelijk met de betere audiokwaliteit die het inmiddels al vier jaar belooft? Of gaat het nog serieuzer in de audioboeken en hoopt het vooral daarmee meer mensen te bereiken?