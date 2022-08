10 tips om de batterij van je telefoon te sparen op een festival

Heel veel mensen hebben zonder dat ze het weten een heel leger aan apps openstaan op hun telefoon. Tenminste, jij denkt dat ze door een andere app te openen zijn verdwenen, maar stiekem staat je hele toestel nog met tien apps te jongleren. Je kunt dit op de meeste toestellen snel checken door naar boven te swipen. Kruis alle apps weg (en check bijvoorbeeld ook of je in je browser allemaal tabbladen open hebt) en je telefoon en batterij zijn je dankbaar.

Het festivalseizoen is aan en met morgen Pride, over een paar weekenden LatinVillage en nog veel meer festivals op het programma vragen we veel van onze smartphones. Zeker als de zon schijnt, omdat we dan die helderheid van het scherm ook nog flink opvoeren. Met deze tips houdt je telefoon je festival hopelijk wél vol.

Het is niet in alle gevallen ideaal: waar een scherm in de bioscoop op de laagste stand in helderheid vaak nog steeds een flinke bak licht veroorzaakt, maakt die laagste stand je smartphone in de zon onleesbaar. Het is op een festival (waar je toch vaak met mooi weer naartoe gaat) niet heel makkelijk om je telefoonhelderheid laag te zetten, omdat de zon juist zo aanwezig is. Probeer het echter wel zoveel mogelijk te doen, en beperk je telefoongebruik tot tenten en Dixies.

Veel telefoons hebben de mogelijkheid om voor je te checken of er veel processen in de achtergrond draaien die eigenlijk niet nodig zijn. Door je telefoon te optimaliseren, vraagt je smartphone wat minder van je batterij. Zeker omdat dat processen zijn waar je zelf geen erg in hebt, dus je zal ze waarschijnlijk ook niet echt missen.

5 Zet je telefoon op vliegtuigstand

Sta je te genieten van een concert of lig je te slapen in je tent? Je hoeft echt je telefoon dan niet aan te hebben. Zo kun je focussen op de muziek en de ervaring (of je slaap en je dromen). Als je weer beschikbaar/wakker bent, dan zet je de vliegtuigstand weer aan. Dan gaat je telefoon namelijk weer signaal zoeken en dat kost ook de nodige batterij. Af en toe even vliegtuigstanden is ook rustiger voor je brein, want ja, zijn er echt veel belangrijke berichten dat je er bij wijze van spreken voor zou weglopen van je concert? Precies. Even ‘uit’ mag best.

6 Gebruik je fotocamera zo kort mogelijk

Het kost een telefoon best veel moeite om wat hij ziet door de camera op het scherm te tonen. Wil je bijvoorbeeld je dansende vrienden fotograferen of filmen, doet dat dan snel. Dat is vaak én beter voor de actiefoto of -video, maar het kan ook enorm helpen batterij te besparen, in plaats van dat je soms minutenlang de videostand hebt openstaan, wachtend op dat perfecte moment.

7 Ruim je telefoon op

Het kost een telefoon niet extreem veel moeite, maar wel wat. Houd hem zo minimalistisch mogelijk. Gooi regelmatig de apps eraf die je nooit gebruikt (of zelden, je kunt ze immers toch zo weer downloaden) en let daarbij op dat je ze niet alleen van je homescreen verwijdert, maar echt deïnstalleerd. Kijk in het verlengde daarvan of je je foto’s kunt back-uppen en verwijderen en of je niet gigantisch veel nummers gedownload hebt staan binnen Spotify.