Bluetooth zonder stroom van voeding of batterij

“We willen dat deze apparaten geen gebruik maken van batterijen, want die zijn gevaarlijk, lomp en slecht voor het milieu”, aldus Jasper de Winkel. Itermittent computing maakt het mogelijk dat de IoT apparaten foutloos en altijd kunnen blijven werken. De sporadisch benodigde energie (stroom) daarvoor kunnen deze apparaten dankzij de FreeBie technologie bijna letterlijk uit te lucht plukken. Daarvoor beschikt de module over een Energy Harvester. Zeg maar, een 'chip' waarmee stroom 'geoogst' kan worden.

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft hebben een nóg energiezuinigere bluetooth ‘versie’ ontwikkeld. FreeBie is een technologie die het mogelijk maakt dat bluetooth communicatie tussen apparaten ook blijft werken als ze even niet aan de stroom hangen. FreeBie is een ietwat eenvoudigere naam voor de technische benaming van de vinding: intermittently-powered bluetooth. Letterlijk vertaald betekent het ‘sporadisch aangedreven’.

FreeBie ook echt free

IoT-apparaten worden, als ze niet hoeven te communiceren, in stand-by modus gezet. “Door de netwerkstatus exact op te slaan, kunnen wij de chip volledig uitschakelen, waarmee we het energieverbruik tot een factor tien reduceren”, aldus Jasper. De onderzoekers maken daarvoor gebruik van hardware die al beschikbaar was. “Als wij onze oplossing zouden integreren in een speciaal ontworpen system-on-a-chip, dan zou dit de meest duurzame, energiezuinige bluetooth-implementatie zijn tot nu toe op de markt verkrijgbaar”, vult Przemysław aan.

Inmiddels is de werking van FreeBie ook al aangetoond door de onderzoekers. Dat deden ze onder andere met een batterijloze smartwatch op zonne-energie. Die synchroniseert tijd en email-notificaties met een smartphone en voert daarnaast ook draadloos firmware updates uit over bluetooth.

De oplossing die de twee TU Delft onderzoekers bedacht hebben, zowel de hard- als de software, is voor iedereen beschikbaar gemaakt als open source.