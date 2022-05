De beste apps voor jouw festivalzomer

De eerste festivals zijn alweer geweest en hoewel er nog steeds hier en daar wel wat evenementen sneuvelen, lijkt het er sterk op dat er ook een heleboel festivals doorgaan. Dat is even geleden. Je hebt elke app die met feestjes te maken heeft waarschijnlijk na het eerste half jaar corona van je telefoon afgehaald. Geen probleem: met deze apps ben jij klaar voor de festivalzomer.

FestivALL Je festivalzomer start natuurlijk pas als je ook daadwerkelijk tickets hebt voor een festival. In Festivall kun je alle festivals vinden in Nederland en het buitenland. Ben je op zoek naar een gig van je favoriete artiest, dan is het ook mogelijk om daarop te filteren zodat je ziet waar hij zijn neus laat zien. FestivALL doet er veel moeite voor om de line-up van een festival te vermelden, zodat je kunt zorgen dat je niets mist. Plus: zodat je bijvoorbeeld kan besluiten om op het ene festival toch naar een andere artiest te gaan, omdat je artiest X al op dat andere festival zal zien.

De app van het festival zelf Het eerste om te downloaden is natuurlijk de app van het festival zelf. Soms kun je zelfs alvast muntjes in die app bestellen, maar sowieso is het handig om te hebben voor de tijdsschema’s van het festival. Vooral bij bijvoorbeeld een Lowlands vergt het blokkenschema aardig wat planning wil je zorgen dat iedereen in je gezelschap ziet wat hij of zij wil zien. Er is zoveel te doen. De app van het festival zelf biedt vaak ook een handige plattegrond van het festivalterrein, een opsomming van wat er zoal te doen is aan ‘randactiviteiten’ en natuurlijk waar je wc’s hebt, waterplekken en de ehbo.

Find My Friends Hoewel je je op een festival ook prima kunt vermaken in je eentje, is het met anderen vaak net even gezelliger. Zoveel mensen lopen voorbij waar je iets over wil zeggen, zoveel bands waarover je met iemand wil discussiëren of gewoon handig om een tent of eten te delen. Echter is het vaak erg druk op een festival en niet iedereen wil naar dezelfde podia. Hierdoor wil het wel eens gebeuren dat er toch iemand kwijtraakt. Elke groep heeft sowieso zo iemand die zich op de één of andere manier altijd als een wandelend vraagteken voortbeweegt en die je dus altijd aan het zoeken bent. Daar gaat soms veel tijd inzitten, waardoor er een app is ontwikkeld zoals Find My Friends. In deze app kun je je locatie delen om heel specifiek te kunnen tonen waar je uithangt. Of AirTag die ene vriend gewoon, nog beter.

Appic Appic is een festival-app voor echte feestgangers. Je kunt er bijvoorbeeld mee op zoek naar iemand anders die ook alleen naar een festival gaat en iemand zoekt om mee af te spreken. Ook kun je in deze app suggesties krijgen over welke feestjes waarschijnlijk op jou van toepassing zijn. Plus, je kunt er vaak tickets winnen voor festivals en dat is geen overbodige luxe. Niet alleen zijn tickets voor festivals enorm duur: het eten en drinken op een festival is ook al prijzig genoeg.

Festival Ready Voor sommige mensen is een festival bezoeken een soort overlevingsspel. Zo kijkt het zakmessenmerk Victorinox er ook over. Het ontwikkelde Festival Ready, waarin toch eigenlijk wel enorm handige opties zitten om je te helpen tijdens je festival. Wat dacht je van een zaklamp, live weersvoorspelling, kampeertips en de optie om in 3D te navigeren. Er zit ook een checklist in, zodat je kunt controleren of je op zijn minst de basics hebt ingepakt voor je festivaltrip.

Battery Doctor Telefoons zijn gelukkig tegenwoordig in een mum van tijd weer volgeladen, waardoor je vaak met een powerbank al een heel eind komt. Maar dan nog kan het goed zijn om wat spaarzamer met je telefoonbatterij om te gaan. Deze app laat zien hoe lang je nog met je batterij kunt doen en wat je kunt doen om te zorgen dat dat minder snel gaat. Twee tips geven we je vast: schakel je wifi sowieso uit, want dat heb je toch niet op het festival. Probeer bovendien steeds de apps die je gebruikt af te sluiten, want hiermee voorkom je dat apps onnodig lang openstaan en dus batterij gebruiken. Dan zijn er natuurlijk nog een heleboel andere apps die handig zijn voor festivals, maar dit zijn vrij ‘standaard’ apps. Denk aan je Wallet of bank om contactloze betalingen te doen of kaartjes in op te slaan, WhatsApp om met je vrienden contact te houden en natuurlijk de camera-app van je toestel om al die mooie momenten daar op het festivalterrein vast te leggen. Vergeet ook deze apps niet mocht je bijvoorbeeld onderweg nog geld willen besparen. Heel veel plezier!