Spotify betaalt een recordbedrag van $10 miljard uit aan muziekindustrie in 2024

Een veranderend muzikaal landschap

In het pre-streamingtijdperk was muziekdistributie beperkt tot artiesten met platencontracten en toegang tot fysieke winkels of radiostations. Tegenwoordig kan iedereen muziek opnemen en wereldwijd distribueren via platforms zoals Spotify. Dit heeft geleid tot een diverser muzikaal aanbod en meer kansen voor opkomende artiesten.

Bijzondere mijlpaal

Spotify’s recente mijlpaal van $10 miljard aan jaarlijkse uitbetalingen benadrukt de voortdurende transformatie van de muziekindustrie en het platform’s rol in het stimuleren van een wereldwijd publiek om de waarde van muziek te erkennen.