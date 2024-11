Spotify laat je nu veel langer terugkijken wat je luisterde

Spotify krijgt een geheugen-upgrade. De muziektool kan nu langer onthouden wat je allemaal hebt geluisterd. Handig, want zo kun jij bepaalde muziek die je een tijdje geleden heel leuk vond makkelijk terugvinden.

Spotify

Spotify onthoudt van alles. Dat zie je als je in de zoekbalk wil typen welke artiest je nu weer wil luisteren. Je ziet dan dat je net naar de setlist van Davido hebt geluisterd, of de African Heat-playlist. Handig, want heel vaak wil je gewoon nog even door met hetzelfde luisteren. Wil je echter iets luisteren wat al wat langer geleden is aangezet, dan was je tot voor kort afgeleverd aan je eigen geheugen. Nu niet meer.

Spotify introduceert namelijk een nieuwe ‘Recents’-pagina waarin je ziet wat je allemaal hebt geluisterd in de afgelopen 90 dagen. Je kunt ook in die lijst zoeken, mocht je nogal veel verschillende artiesten en playlists beluisteren op de dienst. Losse nummers, playlists: het komt allemaal voorbij. Het fijne hiervan is dat Spotify natuurlijk zelf ook vaak met aanraders komt, en je die misschien wel eens vergeet op te slaan. Op deze manier kun je die makkelijk herontdekken.