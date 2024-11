Je kunt binnenkort makkelijker geld verdienen op Spotify

Videopodcasts

Spotify stelt dat Spotify een betere plek is voor videomakers dan de concurrentie. Het gaat hierbij wel alleen om videopodcasts. Het is niet zo dat je andere soorten video’s op het platform vindt. Videopodcasts zijn sinds 2022 te vinden op Spotify en gaan goed: er zijn er inmiddels 300.000 te vinden op het platform. Het groeit ook hard: in juni waren het er nog 250.000. Mensen zijn het dus echt wel aan het ontdekken.

Deze verandering komt er nog niet aan in Nederland, alleen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Het start vanaf 2 januari 2025. Creators kunnen hun betalingen zien in Spotify for Creators, een soort hub waarin creators ook kunnen zien of ze überhaupt kans maken op uitbetaling door Spotify. Hoeveel ze ervoor krijgen is echter onbekend. Hopelijk veel, want anders is het moeilijk om mensen van YouTube weg te trekken.

Meer video?

We vragen ons af of Spotify uiteindelijk ook naar andere vormen van videocontent wil gaan. Denk aan mensen die bij deejays de videobeelden maken als ze een concert geven, waarbij je misschien met AI een playlist maakt en je dan een video van een bepaalde maker kiest om in de achtergrond af te spelen? Of misschien wil het ook wel in de influencerkant op en zorgen dat bekende makers meer aanwezig zijn op het platform. Als het goed wil concurreren met YouTube, dan zal het toch naar zoiets moeten kijken, naast de videopodcasts.