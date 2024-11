TikTok krijgt verregaande Spotify-integratie voor muziek delen

Ben je dol op een bepaalde podcast of wil je een nummer dat je grijsdraait op Spotify graag op TikTok delen? Voorheen was dat een uitdaging, maar nu niet meer. Je kunt nu muziek van streamingdiensten als Spotify en Apple Music direct in TikTok delen via een link.

Audioboeken delen

Je kunt zelfs audioboeken, die tegenwoordig ook deel uitmaken van Spotify, met anderen delen via een linkje. Vind je iemand leuk en heb je bijvoorbeeld een playlist voor hem of haar gemaakt, dan kun je ook een linkje gebruiken om dat lieve gebaar te delen. Maar dat is niet het enige. Je kunt de muziek direct delen zoals je dat ook op Instagram Stories kunt doen. Je hebt de keuze hoe: als video, foto of Story dus.

Het is nu dus een stuk beter om muziek te delen en dat is uiteindelijk ook een belangrijk deel van TikTok. Het staat natuurlijk bekend als videoplatform, maar het is uiteindelijk ook een heel essentieel onderdeel geworden van de muziekwereld. Artiesten doen zelfs hun best om een track te maken die voor een populaire choreo zorgt op TikTok, omdat hun muziek zo heel veel wordt gedeeld en het alleen maar groter wordt. Waar mensen vervolgens vooral van TikTok naar Spotify gaan om dat nummer dan aan hun playlist toe te voegen, kun je het nu dus ook meer andersom doen. En vooral: makkelijker, want het was voorheen niet zo makkelijk om eerst weer TikTok uit te gaan en dan uberhaupt een linkje te kunnen krijgen dat tikbaar is.