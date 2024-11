Waarom je Spotify Car Thing niet moet weggooien

Spotify bracht een fysieke gadget uit, merkte dat het faalde en besloot iedereen toen te vertellen dat ze het apparaat maar weg moesten gooien, want ondersteuning hoefden ze niet meer te verwachten. Doodzonde natuurlijk, maar gelukkig is er een tweede leven mogelijk voor Spotify Car Thing.

Spotify Car Thing

Spotify Car Thing was maar een half jaar beschikbaar toen Spotify het apparaat stopte te verkopen en te ondersteunen. Het raadde mensen aan het maar gewoon weg te gooien, maar toen gingen er wat hackers mee aan de slag. Het is namelijk op zich een heel handig dingetje, maar daar moet je wel wat voor doen.

Spotify had dit 4 inch scherm eigenlijk alleen gemaakt voor het weergeven van welke nummers Spotify afspeelde. Het idee was dat Spotify zo meer leerde over hoe mensen muziek luisteren in de auto. Spotify zei dat het mensen geld terug zou geven voor hun Car Thing, en dat het vanaf december 2024 stopt met de ondersteuning ervan. De tijd begint dus te dringen.

Dammit Jeff

Fijn dat er mensen zoals Dammit Jeff bestaan. Hij is een YouTube en hij was er niet zo blij mee dat Spotify tot opgeven was overgegaan. Hij vond het namelijk een leuke uitvinding. Nu nog leuker, want hij heeft Spotify Car Thing gehackt. Hij bedacht dat je er meerdere dingen mee kunt doen: je kunt er een DeskThing van maken, waarbij je Spotify op je bureau kunt gebruiken, maar ook kunt zien wat het weer is, of een klok kunt weergeven.

Dan is er ook GlanceThing, waarmee je gewoon even snel kunt zien welke muziek je kunt luisteren en hij bedacht Nocturne, wat een andere Spotify interface biedt die alle Spotify-functionaliteiten heeft. Nu schilderen we Spotify wel een beetje gemeen af in dit artikel, omdat Car Thing gewoon een vreemde weg heeft afgelegd, maar het is wel zo sympathiek geweest om de code op GithHub te zetten. Het was een beetje stiekem en het heet om wat voor reden dan ook spsgsb, maar je hebt dan in ieder geval wel iets om mee te beginnen. Dammit Jeff heeft er in ieder geval profijt uitgehaald.