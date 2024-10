Nintendo lanceert zijn eigen Spotify met Nintendo Music

De muziek van Nintendo is geweldig: de kasteelmuziek uit Mario, het schatkistgeluid uit Zelda, de jungle-beats uit Donkey Kong. Dat weet het bedrijf ook. Daarom start het nu met zijn eigen Spotify.

Nintendo Music

Een eigen Nintendo-muziek-app dus. Hiermee kun je onder andere de muziek luisteren van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en van Animal Crossing. Waarschijnlijk is het niet alleen voor gamefans die de bekende deuntjes heel bewust willen luisteren, maar ook voor mensen die wel graag muziek in de achtergrond hebben tijdens het werken en dus ook wel wat rustige ‘ik ben iets aan het doen’-muziek kunnen gebruiken. Daar is bijvoorbeeld de audio van Animal Crossing wel een goed voorbeeld van. Lekker een beetje rommelen en doen in het spel met een rustig deuntje erbij: straks voelt je werk ook als een soort Animal Crossing met dat geluid erbij.