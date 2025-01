Spotify biedt podcastmakers een nieuwe manier om geld te verdienen

Liever video-podcasts

Volgens Spotify zijn video’s 33 procent effectiever in het verleiden van mensen om te gaan luisteren, vergeleken bij previews. Kortom, Spotify zet hoog in op de videopodcasts, want we blijken als mensen toch ook wel heel graag een gezichtsuitdrukking of een een-tweetje tussen de presentatoren te willen zien met onze ogen, in plaats van dat we daar zelf een voorstelling van moeten maken.

Daarnaast blijven advertenties een goede manier om geld te verdienen met je podcast. Het is voor sommige luisteraars/kijkers wel irritant, maar die kunnen bijvoorbeeld overwegen om Spotify Premium te nemen en dan zitten er geen advertenties meer in de podcast. Er zijn dus wel manieren, maar je moet er geld voor over hebben als luisteraar. Dat is misschien ook wel waardoor abonnementen nog helemaal niet zo’n slecht idee zijn: je kunt daarmee redelijk direct een podcastmaker belonen voor wat hij of zij doet.

Of Spotify van plan is om het partnerprogramma voor podcastmakers uit te breiden, dat is nog onduidelijk. Soms neemt het relatief lang de tijd om iets in Engelssprekende landen uit te brengen, voordat het ook elders in de wereld beschikbaar komt.