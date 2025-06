Microsoft stopt eindelijk met zeuren over Edge

Microsoft Edge-browser

Als je binnen Windows de zoekmachine gebruikt, dan zal je ook niet meer allerlei Bing-resultaten krijgen die volop met Edge werken, waardoor de zoekresultaten van een betere kwaliteit zijn. Deze twee functies zijn eerder al toegevoegd, nu komt daar iets bij. Je kunt nu de hele Microsoft Store verwijderen en de prompts waarin het steeds maar weer over Edge gaat weghalen.

Microsoft schrijft: “Als onderdeel van Microsofts voortdurende streven naar naleving van de Digital Markets Act, voeren we de volgende wijzigingen door in Windows 10, Windows 11 en Microsoft-apps in de Europese Economische Ruimte (EER). We zullen dit bericht bijwerken zodra deze wijzigingen worden doorgevoerd, eerst in Windows Insider-builds en vervolgens in retail-builds.“

Een andere grote aanpassing is dat je meer bestandstypen kunt toepassen als je een standaardbrowser inschakelt. Zo openen ‘read’, ftp en svg straks ook standaard in de gekozen browser. Sommige van deze aanpassingen komen in juli, maar anderen zijn er al of komen elk moment binnen. Een stuk minder opdringerigheid in Windows is altijd fijn, al moet het voor Microsoft ook vervelend zijn om zijn visie op hoe Windows zou moeten werken toch wat te moeten laten varen door de regels van de Europese Unie.