De EU heeft lang gewerkt aan een leeftijdsverificatie-app, maar nu is die klaar. Een goede timing, want inmiddels zijn er steeds meer platforms waar een leeftijdscheck nodig is. In Amerika zie je bijvoorbeeld dat pornowebsites een leeftijdsverificatie hebben, maar ook zijn de eerste Europese landen er al met een leeftijdscheck op sociale media.

Verificatie-app

De president van de Europese commissie, Ursula von der Leyen, heeft aangegeven dat het open-source leeftijdsverificatieplatform af is. Het is zelfs al getest en wordt binnen beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Dan kunnen appmakers het inbouwen. Het is volledig anoniem en er wordt gebruikgemaakt van een identiteitskaart of paspoort om mensen toegang te geven tot online diensten. Zo kunnen appmakers zorgen dat ze hun dingen maken in overeenstemming met de regels van de EU

Vorig jaar is het platform getest door meerdere Europese lidstaten en nu is hij bijna klaar voor de echte versie. Sowieso zullen Frankrijk, Denemarken, Spanje, Griekenland, Ierland, Cyprus en Italië het toepassen po hun digitale wallet. In Nederland is er nog niet echt een digitale wallet die iedereen gebruikt. Wel kan de EU-app straks waarschijnlijk werken met DigiD.

De leeftijdsverificatie-app van de EU is niet verplicht

De EU heeft nog niet bekendgemaakt waar je de app of API straks precies allemaal voor moet gebruiken. Het zal waarschijnlijk porno worden, maar het zal mogelijk ook voor sociale media zijn. De EU overweegt wel om een minimumleeftijd voor sociale media in te voeren. Maar tegelijkertijd zal de EU het gebruik van zijn leeftijdsverificatie-app niet afdwingen: platforms mogen ook nog steeds een eigen oplossing gebruiken. En dat is lastig, want die voldoen soms totaal niet.

Snap heeft recentelijk over Snapchat nog een opmerking gekregen omdat het de vraag is of het wel goed genoeg de leeftijd checkt. Ook Roblox heeft zulke problemen, al is dat een Amerikaans platform dus zal dat sowieso niet onder de EU-regels vallen. Wel heeft het nu zelf nieuwe accounts geïntroduceerd, maar het is de vraag in hoeverre de leeftijdsverificatie daarbij goed werkt.

We houden in de gaten hoe het verder verloopt met dit platform. Ook met de Nederlandse wallet-app, want we hebben daar in 2024 voor het laatst iets serieus over gehoord.