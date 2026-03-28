online gamers

Nederland behoort tot de koplopers in Europa qua percentage online gamers

Gaming28 mrt , 23:05doorJeroen de Hooge
Regelmatig worden cijfers gepubliceerd met betrekking tot online gamen. Uit cijfers die betrekking hebben op het jaar 2024 blijkt dat Nederland tot de koplopers in Europa behoort als het gaat om het percentage inwoners dat zich met deze vorm van vrijetijdsbesteding bezighoudt. Waar dat over heel Europa gemiddeld op 54 procent ligt, komt Nederland op 56 procent uit. Opvallend is daarbij dat we qua bestedingen wel tot de middenmoot behoren.

Verschillen per land

Duitsland is voor de ontwikkelaars van computerspellen de meest interessante markt om de simpele reden dat in dat land veel meer mensen wonen. Onze oosterburen waren in 2024 goed voor een totale omzet van circa 6,4 miljard dollar, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (6,1 miljard dollar) en Frankrijk (3,8 miljard dollar). Opvallend is wel dat men in het Verenigd Koninkrijk bereid is om dieper in de buidel te tasten voor het spelen van games. Daar besteedde iemand gemiddeld per jaar $145 aan deze hobby, terwijl het Europese gemiddelde toen op $125 lag.

Digitale verkoop domineert

Inmiddels verloopt meer dan negentig procent van alle gameverkopen digitaal. Tegoedkaarten zoals de Steam card 20 zijn heel populair geworden om cadeau te doen aan mensen die van gamen hun hobby hebben gemaakt. Het is een simpele manier om iemand te verrassen met een presentje en diegene tegelijkertijd in staat te stellen om volledig zelf te bepalen op welke manier hij het aan zijn hobby wil gaan besteden. Overigens blijft het merendeel van al dat bestede geld niet in Nederland. Internationale spelers als Sony (PlayStation), Nintendo, Microsoft (Xbox), Apple (App Store) en Google (Play Store) hebben grote marktaandelen binnen de game-industrie in handen.

In-game-verkopen

De ontwikkelaars van games hebben dankzij de introductie van het online gamen een nieuwe bron van inkomsten kunnen realiseren: in-game-aankopen. Door gebruikers in staat te stellen om gedurende het spel allerlei uitbreidingen en extra’s aan te schaffen, kan de omzet verder worden verhoogd. Hoewel Nederlanders over het algemeen wat terughoudend zijn bij deze vormen van betaling, zien we ook hier duidelijke ontwikkelingen. Zo zijn er inmiddels heel wat mensen die EA FC26 points kopen om hun favoriete voetbalgame naar een hoger plan te tillen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om zogenoemde PUT Packs (kaartenpakketten met willekeurige spelers, items en upgrades om de prestaties van je team te verbeteren) te kopen of om deel te nemen aan FUT Draft-wedstrijden.

doorJeroen de Hooge

