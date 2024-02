Sony presenteert heel veel games voor 2024 in State of Play

Een paar keer per jaar komt Sony met een grote streamingvideo waarin het vanalles laat zien wat eraan komt in de komende periode. Gisteren was het ook zover, en hoeveel er veel was gelekt, zijn er ook wat verrassingen te melden voor PlayStation. Dit is wat er zoal voor groots werd aangekondigd. Silent Hill: The Short Message komt als verrassing Silent Hill P.T. was een soort demo of mini-game die mensen enorm fantastisch vonden en The Short Message is een nieuw experiment in dat straatje. Deze ervaring is nu uit en belooft weer een heerlijk, onaangenaam gevoel te geven. We hebben je gewaarschuwd…

Judas is een nieuwe IP van de maker van BioShock Niet te verwarren met het boek over De Neus, want Judas wordt gemaakt door de man achter BioShock. Ken Levine werkt aan deze first-person shooter, die een nieuwe IP is maar wel echt voelt als een Ken Levine-spel. Het is een heel verhalende game en in singleplayer, en dat is altijd fijn in een wereld die tegenwoordig toch een enorme focus op multiplayer heeft. Wanneer het spel komt is nog onbekend, zelfs niet of het 2024 wordt, maar als ie komt, dan is het PlayStation 5, PC en Xbox Series X.

Silent Hill 2 krijgt de remake-behandeling Silent Hill 2 is een horrorklassieker en we hebben er al wel wat van gezien, maar nu zien we wat meer van hoe deze remake eruit komt te zien en wat James Sunderland nu weer voor de kiezen krijgt. Het spel verschijnt in 2024 op PC en PlayStation 5. Wanneer is nog een groot vraagteken, maar het ziet er al enorm goed uit.

Stellar Blade verschijnt in april Stellar Blade zou in 2023 arriveren, maar komt iets later: in april dit jaar kun je los met de game die ooit Project Eve heette en een soort 3D anime-achtige look heeft. In het spel moet je Eve met monsters zien vechten in de hoop haar gevallen stad Xion te redden. Deze Koreaanse game zou echt moeten laten zien wat PS5 allemaal in huis heeft.

Kojima’s Death Stranding-opvolger heeft nieuwe trailer We zagen op zijn X/Twitter al dat Hideo Kojima een trailer in elkaar knalde voor Death Stranding 2, en nu kunnen we hem ook zien. Death Stranding 2 heeft als bijtitel On the Beach en de avonturen van Sam Fragile gaan hierin verder. Er komt ook een vreemde pop bij kijken.. Deze game komt trouwens niet in 2024, maar in 2025 uit. Sony kijkt dus ook iets verder in de toekomst.

PHYSINT is een nieuw Kojima-experiment Kojima is echter niet alleen met Death Stranding bezig, ook met een nieuwe actie-spionage-game die PHYSINT heet. Het zou een soort middenweg moeten worden tussen games en films. Spannend, want in het verleden klagen gamers vaak dat er in filmische games toch wat te weinig te doen is. Hideo zal daar vast verandering in brengen.

Zenless Zone Zero komt naar PlayStation 5 Zin in een beetje actie? De mensen achter Genshin Impact brengen Zenless Zone Zero uit op PlayStation 5.

Dave the Diver verschijnt op PlayStation 4 en 5 Vissen is een hobby van velen en het grappig uitziende Dave the Diver is dan ook een gewilde game, omdat je daarvoor niet vroeg op hoeft en geen verminkte vis van een haak hoeft te trekken. Plus, hoe vaak kom je Godzilla tegen tijdens het vissen? Dave the Diver verschijnt in mei op PlayStation 4 en 5. Reken op heel veel explosieve actie, gigantische vijanden en woede.

Twee Sonics in Sonic x Shadow Generations In de herfst van 2024 kun je weer je benen uit je lijf rennen met Sonic. Wat zeg ik, twee Sonics. Het is Sonic Generations uit 2011, maar dan met Shadow erbij. Het spel komt niet alleen naar PlayStation 5, maar ook naar PS4.

Metro: Exodus krijgt een opvolger in VR Metro: Exodus heeft een soort opvolger en die verschijnt op VR. Het gaat om Metro: Awakening, een spel waarin je weer in de ondergrondse krochten van, nou ja, de hel duikt, maar in VR waardoor het nog spannender wordt. Zie jij het wel zitten, terug naar Rusland? Je kunt later dit jaar genieten van de Russische ondergrondse, wanneer precies is nog onduidelijk.

Rise of the Ronin gooit je in de Edo-periode Eén van de games waar we op de redactie het meest naar uitkijken, dan is Rise of the Ronin. In de huid kruipen van een ijskoude killer die in de 19e eeuw in Japan ronddwaalt? We kunnen echt niet wachten, zeker omdat er veel aandacht wordt besteed aan het personage zelf. En er is een vlammenwerper, dus wat meer wil je weten? Rise of the Ronin verschijnt 22 maart op PS5.

Dragon’s Dogma 2 komt in maart 22 maart verschijnt Dragon’s Dogma en om nog wat olie op het hypevuur te gooien, heeft Capcom een nieuwe trailer uitgegeven. Het is middeleeuws, het is actie en er komt een hoop fantasy bij kijken: het ziet er goed uit. Dragon’s Dogma 2 verschijnt op PlayStation 5, PC en Xbox Series X.

Until Dawn krijgt een remaster Het horrorspel met onder andere Hayden Panettiere en Rami Malek is verhalen, fantastisch en is al jaren een grote hit. Veel fans zijn dan ook blij om te horen dat ook deze game een remaster krijgt. Later dit jaar verschijnt deze op PlayStation 5 en PC.