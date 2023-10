​PlayStation 5 krijgt nieuw design: kleiner, 4 plates, meer GB's

Hij heet geen PlayStation 5 Slim of geen PlayStation 5 Lite, maar op een bepaalde hoogte is het dat wel. Sony komt -precies zoals de geruchten vanuit Microsoft maanden geleden al onthulden- met twee nieuwe PlayStation 5-varianten. Althans: het zijn niet zozeer losse varianten, het is gewoon de nieuwe lichting PlayStation 5’s.

Geen PS5 Lite of Slim

Het enige wat er anders is, dat is dat het apparaat kleiner is en dat er een verwisselbare diskdrive aanwezig is. Maar ook dat ze een SSD hebben met een grotere opslag: 1 terabyte, en dat is meer dan de 825 gigabyte die we uit het standaard model kennen. Ook is het design een tikkeltje anders: in plaats van twee panelen kun je nu rekenen op vier verwisselbare panelen. Bovenin glanzend, onderin mat. Het is dus wel degelijk een Lite-achtige variant, maar gek genoeg noemt Sony het dus niet zo.

Ze komen ook niet naast de gewone PS5’s in de winkel te liggen: ze komen echt in plaats van de PlayStation 5 uit. Wanneer precies is onbekend. Het kan trouwens in de praktijk wel voorkomen dat de twee naast elkaar worden verkocht, maar Sony heeft aangegeven dat de ouderwetse PS5 puur in de winkels ligt om uit te verkopen, zodat het tijd is voor het nieuwe tijdperk van de kleinere en toch ook weer grotere (qua geheugen) variant.