Microsoft: ‘Er komt dit jaar een PlayStation 5 Slim'

Microsoft is overtuigd dat Sony dit jaar met een PlayStation 5 Slim op de proppen komt. Dat zou op zich geen heel gekke stap zijn: PlayStation 5 is inmiddels 2,5 jaar uit, maar het is natuurlijk wat vreemd dat dat nieuws van de grote concurrent komt.

Het is vrij normaal voor een consolemaker om een paar jaar na release van het originele model met een kleiner, compacter exemplaar te komen, of juist met een meer indrukwekkende Pro-variant: dat doet ook Sony al jaren met zijn consoles, maar bijvoorbeeld ook Nintendo met zijn Switch Lite en Switch OLED. Soms zie je door alle consoles de hoofdconsole niet meer. Microsoft doet het ook, zelfs in het maximale, door al meteen met Xbox Series S en X te komen.

Het heeft alles te maken met de hoorzittingen die plaatsvinden in de rechtszaken die spelen rondom de overname van Activision door Microsoft. Microsoft doet er alles aan om anderen ervan te overtuigen hoe sterk, machtig en succesvol Sony is en hoe zeer Microsoft de overname van Activision (en dan met name de gamefranchise Call of Duty) nodig heeft. PS5 Slim is daarin blijkbaar ook een troef.

PlayStation 5 Lite

Hoewel er door het Japanse Sony nog helemaal niet is gerept over een potentiële nieuwe variant van zijn paradepaardje PS5, lijkt Microsoft overtuigd dat die er toch echt dit jaar gaat komen. En voor een prikkie ook: de console zou minder dan 300 euro gaan kosten (al is het de vraag of dat helemaal klopt, want dat zou wel heel goedkoop zijn). Op zich heel slim: misschien kiezen mensen zo bijvoorbeeld ook eerder voor de PS VR2, die wel een verkoopboost kan gebruiken. De Lite zou vooral Lite zijn in het feit dat hij een losse diskdrive zou hebben. Daarnaast haalt Microsoft nog even aan dat PlayStation al een minder dure Digital Edition van PS5 verkoopt en dat daar dus ook nog die Slim bovenop komt. Arme Microsoft.

Hoe weet zo’n concurrent eigenlijk zo goed wat er speelt? Sony zou al een prototype van de console hebben gemaakt en bepaalde experts schijnen die ook al gezien te hebben. Microsoft denkt dat Sony de slankere versie van de PlayStation 5 de basis wil maken, zoals het eerder heeft gedaan. Het zal ook een veelzijdig apparaat zijn dat je dan in een bundel met een bepaalde game kunt kopen en dus als je dat wenst met een losse diskdrive. Op de huidige consoles is het niet mogelijk om zo’n diskdrive later nog toe te voegen.