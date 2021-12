​Het tijdperk van de zwart-witte PlayStation 5 is voorbij

Het mag er dan sportief uitzien en populair zijn in auto’s: de tweekleurige PlayStation 5 viel niet bij iedereen in de smaak. Het apparaat is in principe zwart, maar heeft twee witte ‘zijvleugels’. Gelukkig is het nu eindelijk officieel: Sony komt met faceplates (zijvleugels) in egaal zwart en andere kleuren. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Dag zwart-witte PS5 Voor sommige mensen is het tijdperk van de zwart-witte PlayStation 5 nog niet begonnen, waardoor het nieuws niet bij iedereen in het juiste keelgat zal schieten. Er zijn nog steeds ernstige tekorten van de nieuwe console van Sony, die inmiddels al ruim een jaar uit is. Veel mensen zouden graag een PlayStation 5 onder de kerstboom vinden, maar de kans dat dat een PlayStation Classic wordt, is -als het om aanbod gaat- groter. Voor die gelukkigen die wel al een PlayStation 5 hebben weten te bemachtigen (en dat zijn er een grove 14 miljoen), is het lange tijd een uitdaging geweest om te wennen aan het apparaat. Tenzij je Cruella Deville heet, is het namelijk niet een apparaat dat je heel subtiel kwijt kunt in je interieur. Enerzijds door zijn grootte en design, maar anderzijds door zijn kleuren. Het apparaat is zwart, maar daarop zitten dus die witte zijvleugels (en die zijn groot en bepalend), het was al eerder mogelijk om online andere faceplates (zo heten die zijvleugels) te bestellen, maar niet via Sony.

Dbrand krijgt gelijk Het bedrijf Dbrand kwam al vrij snel met faceplates, maar moest die offline halen nadat Sony dreigde met een rechtszaak. Het bedrijf was meteen bij de lancering van de eerste faceplates al erg bijdehand door te zeggen: “Kom maar Sony, klaag ons maar aan.” Iets wat Sony ook inderdaad van plan was. Toen Sony het dreigde, schreef Dbrand: “Darkplates zijn overleden. Bedankt, Sony.” Darkplates waren de naam van deze onofficiële faceplates. Dbrand noemde Sony zelfs terroristen, omdat Sony problemen had met de iconen die Dbrand op hun darkplates had gemaakt. Het schreef: “Is Sony van mening dat onze onderscheidende en originele 'Illuminati Pyramid / Radiation Hazard / Skull & Crossbones / Angry Robot Head'-symbolen, gegraveerd in de darkplates, inbreuk maken op hun handelsmerkvormige knopvormen? Hoe is Squid Game er in godsnaam mee weggekomen?” Vervolgens kwam het met nieuwe varianten met onder andere ventilatorgaten erin, waardoor ze vrij zouden moeten blijven van dreigementen van de copyright-advocaten van Sony. Natuurlijk voelde Dbrand het al aankomen: Sony wilde gewoon zelf met faceplates komen. Slechts een paar weken geleden is het Sony gelukt om patent aan te vragen op de faceplates, wat nogal laat is gezien al het juridische gesteggel. En ja: nu komt Sony dus alsnog zelf met de visuele upgrade voor het uiterlijk van je PlayStation 5.

PlayStation 5-faceplates Eindelijk kun je er nu geheel PlayStation 4-stijl een volledig zwarte console van maken, of kun je de zwarte binnenkant combineren met roze, rood, paars of blauw. De faceplates zijn egaal van kleur. Het zijn dus geen varianten van games, zoals we vroeger wel op Xbox 360 zagen. Al zal dat ongetwijfeld niet lang meer op zich laten wachten. Misschien komt er wel een speciale Horizon Forbidden West-PlayStation 5: je weet maar nooit. In ieder geval is het de bedoeling dat de rode en zwarte faceplates in januari verschijnen en de rest van de kleuren volgen in de maanden daarna. Goed nieuws voor mensen die dan bijpassende controllers willen bij de kleuren: in januari verschijnen er nieuwe DualSense-controllers in roze en blauw. Paars komt vanaf 11 februari in de winkel. Houd wel rekening met flinke kosten: de faceplates zijn verkrijgbaar voor 55 dollar (waarschijnlijk 50 euro) en de controllers kosten 75 dollar (waarschijnlijk 65 euro).