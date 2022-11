​Komt er een PlayStation 5 Slim in 2023?

Schaarste voorbij

Op zich is het geen vreemd nieuws: PlayStation 5 is inmiddels al twee jaar uit en heeft na de nodige leveringsproblemen nu eindelijk een iets betere beschikbaarheid. Nog steeds is het niet heel vanzelfsprekend om een winkel binnen te lopen en een PS5 te kopen, want hij blijft toch hier en daar wel wat schaars (of eigenlijk gewoon heel erg gewild), maar het is al veel minder hevig dan in het jaar nadat PS5 verscheen. De console van Sony blijft waarschijnlijk wel even gewild: in eerste instantie verschenen games op PS5 ook op voorganger PlayStation 4, maar die tijd is nu wel voorbij.

Bovendien verschijnt in februari 2023 de nieuwe PlayStation VR2, die alleen op PlayStation 5 kan worden gebruikt. Het is dus een goed moment om het publiek te verrassen met een lichtere variant van het apparaat. PlayStation 5 is ook wel een flink bakbeest: bij veel mensen past hij niet in het televisiekastje en moet hij daarom ergens los staan.