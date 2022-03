​Gerucht: 2 x zo krachtige PlayStation 5 Pro verschijnt eind 2023

Sony schijnt een PlayStation 5 Pro in de maak te hebben. Het apparaat, een soort PlayStation 5 on steroids, heeft zelfs een releasedatum van 2023. Waar dit soort geruchten normaal gezien zeer welkom zijn, want het betekent én een betere console, én vaak ook een prijsverlaging voor de huidige console. Echter is dat in het licht van de schaarste in PlayStation 5-apparaten juist niet helemaal een reden om te jubelen en te juichen.

Schaarste aan PlayStation 5's

Veel mensen die een PlayStation 5 willen kopen en kunnen kopen, hebben er desondanks nog geeneen onder hun televisie staan. Menig gamewebsite houdt zelfs bij wanneer er weer een voorraadje is vrijgekomen in de winkel, want het is 1,5 jaar later nog steeds niet zo dat je even een Mediamarkt binnenstapt of op Coolblue surft en je zo een PlayStation 5 in je mandje gooit.

In Nederland, in de Verenigde Staten en over de hele wereld zijn problemen met de uitlevering van PlayStation 5’s. Dit is onder andere ontstaan door de chiptekorten waarmee de hele wereld kampt. Die schaarste lijkt bovendien ook een van de redenen te zijn dat er nog weinig grote PlayStation 5-exclusives zijn, dat zou immers nogal gemeen zijn, om mensen de kans niet te geven om die console te bemachtigen, maar wel de ene na de andere fantastische game erop uit te brengen. Om die reden lijkt het dan ook raar dat er al een PlayStation 5 Pro aankomt.