Xbox One wordt niet meer gemaakt, PlayStation 4 wel

Het is nog steeds niet makkelijk om een Xbox Series X of PlayStation 5 te bemachtigen, terwijl die consoles inmiddels al een jaar en twee maanden geleden zijn verschenen. Het chiptekort raakt ons allemaal. Toch maar voor een PlayStation 4 of Xbox One gaan? Eén van die twee consoles is binnenkort niet meer verkrijgbaar. Waar Sony namelijk nog wel PlayStation 4-apparaten produceert, heeft Microsoft de productie van Xbox One stopgezet.

Xbox One

Op het eerste gezicht zou je denken: wat maakt dat uit? Wel, het hangt er vanaf welke consoles je zelf thuis hebt en wilt. Heb je de Xbox One overgeslagen en wilde je wel een Xbox Series X kopen, dan kun je door de schaarste van de Series X besluiten om toch maar wel voor de Xbox One te gaan. Alleen betekent het stoppen van de fabricage van deze consoles wel dat we het moeten doen met de voorraden die er nu zijn. Elke keer als er een Xbox One stukgaat, dan is het aantal Xbox Ones op de wereld minder.

Iedereen die op dit moment een huis zoekt weet het: hoe minder aanbod, hoe hoger de vraagprijs. Dat zal uiteindelijk misschien ook gebeuren met Xbox One. Waarom Microsoft er toch mee stopt is echter voor te stellen: het wordt gezien als een geflopte console, zeker naast de veel steviger in zijn schoenen staande PlayStation 4. Tegelijkertijd kan het de ruimte waarschijnlijk goed gebruiken voor de ontwikkeling van een console die het wel goed doet, namelijk Xbox Series X.