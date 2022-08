Sony maakt schaars verkrijgbare PlayStation 5 duurder

Sony haalt zich de woede van gamers op de hals: het maakt PlayStation 5 duurder. De console, die inmiddels ruim 1,5 jaar is, gaat 50 euro in prijs omhoog. Dat is niet alleen ongebruikelijk, omdat consoles meestal in prijs naar beneden gaan: het is erg lullig voor mensen die al die tijd al proberen een PlayStation 5 te kopen.

Schaarste PlayStation 5 Een PlayStation 5 aanschaffen is namelijk niet per se hetzelfde als een brood kopen bij de bakker. De consoles zijn niet aan te slepen, wat niet alleen komt door de hoge vraag, maar ook door schaarste in de keten. Als je een PlayStation 5 wilt kopen en kunt kopen, dan betekent dat dus niet dat het ook daadwerkelijk kan. Menig website houdt zelfs een speciale voorraadtracker bij, zodat je weet wanneer Bol.com, Coolblue en Mediamarkt weer voorraad hebben van de gewilde console. Het valt sowieso op dat Sony iets hoger inzet op zijn meest recente console. Zo zien we nu ook vaker games voorbij komen die alleen op PlayStation 5 verschijnen, in plaats van dat ze ook voor PlayStation 4 beschikbaar worden gemaakt. Ook een accessoire als PlayStation VR2 is inmiddels voorzien van een releasedatum. Sony lijkt hierbij de schaarste wat meer achter zich te laten, hoewel daar nog steeds wel sprake van is. Hoewel het wel aangeeft dat het zijn hoogste prioriteit heeft om te zorgen dat er zo veel mogelijk PlayStation 5’s kunnen worden geleverd.

Prijsverhoging door Sony Het tekort is niet meer zo ernstig als vorig jaar, maar alsnog is het niet tof om 50 euro meer te betalen voor een console die je al veel langer wilde kopen. Waar je als je bij de supermarkt misgrijpt op een actie nog een ‘reclamecheque’ krijgt waarmee je het product een week later alsnog voor de actieprijs kunt aanschaffen, zit dat er bij Sony waarschijnlijk niet in. Het geeft aan dat het een moeilijke beslissing heeft moeten maken door deze prijsverhoging door te voeren, maar dat dat door de aanhoudende inflatie en ongunstige wisselkoersen geen andere optie ziet. Helaas heeft het geen zin om nu nog even snel naar de winkel te rennen: de prijsverhoging is per direct ingegaan. De prijsverhoging geldt voor bijna de hele wereld: Europa, Afrika, Azië, Canada, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. De Verenigde Staten ontspringen de dans. Je koopt de PlayStation 5 met diskdrive nu voor 549,99 euro. De Digital Edition van de PS5 (die geen diskdrive heeft) kost 449,99 euro.