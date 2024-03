YouTube-reeks duikt in de Metal Gear-geschiedenis

Fans van de Metal Gear-reeks kunnen iets leuks kijken: een reeks die de geschiedenis van de gamefranchise induikt. In de eerste aflevering zien we hoe David Hayter het begin van de Metal Gear-franchise optekent, natuurlijk met zijn bekende stem. Hij is in veel delen van de gamereeks te horen als Solid Snake.

Er komt nog een deel van deze videoreeks waarin wordt ingezoomd op de remake vna Metal Gear Solid: Snake Eater, die dit jaar wordt verwacht op pc, Xbox Series en PlayStation 5. Het origineel stamt alweer uit 2004, dus we zijn benieuwd wat Konami ervan gaat maken. Vooral omdat er op een nieuwe engine wordt gebouwd, namelijk Unreal Engine 5, is het de vraag of het allemaal niet te mooi wordt. Hoewel, is er iets als te mooi?