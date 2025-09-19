Hollow Knight: Silksong review: een prachtspel voor masochisten

Speel je graag games om uitgedaagd te worden? Om keer op keer dood te gaan en uiteindelijk – na uren ploeteren – als overwinnaar uit de bus te komen? Dan is Hollow Knight: Silksong ongetwijfeld de volgende uitdaging die je wilt overkomen.
Voorganger Hollow Knight verscheen in 2017 en fans hebben met moeite acht jaar moeten wachten op vervolg Silksong. Sinds enkele weken is deze topper onder de ‘indiegames’ verkrijgbaar, en hij stelt alles behalve teleur. Net als Hollow Knight vraagt ook Silksong het uiterste van je gametalenten, maar het is de moeite waard om al die uitdagingen te overkomen. Silksong is namelijk een prachtig avontuur die je uiteindelijk rijkelijk beloont met prachtige omgevingen en fantasievolle gevechten.
Het concept van Silksong is nagenoeg gelijk gebleven aan Hollow Knight: een uitgestrekte, tweedimensionale spelwereld vol met vriendelijke en bovenal vijandelijke insecten ligt op je te wachten. Je begint met vrij weinig moves om je met hoofdpersonage Hornet een weg door de vele uitdagingen te banen.
Versla echter genoeg imponerende eindbazen en doorzoek zoveel mogelijk hoeken en gaten van de spelwereld, en je ontgrendelt vanzelf meer mogelijkheden. Denk aan een ‘dash’ om je in een oogwenk een stuk te verplaatsen, een manier om over muren te klauteren, een nieuwe stof voor je mantel waarmee je door de lucht kan zweven of extra gereedschappen om je aanvallen sterker mee te maken.
Op die manier weet je op steeds meer plekken van het insectenkoninkrijk Pharloom te geraken. Gedurende je verkenningstochten stuit je op gesloten deuren en schijnbaar onbereikbare platforms. Keer je even later terug met je zojuist vrijgespeelde moves, dan weet je er opeens wel langs te komen en bereik je vanzelf weer nieuwe gebieden.
Dit soort gameplay moet je natuurlijk wel liggen; je moet het leuk vinden om te verdwalen in een doolhofachtige wereld en langzaam maar zeker meer te leren over je omgeving en hoe deze in elkaar steekt. Elk nieuw gebied wordt niet eens meteen op je wereldkaart afgebeeld, totdat je een personage vindt waarbij je die kan kopen. De charme zit hem juist in het gevoel dat je helemaal verloren bent, en na verloop van tijd orde in die chaos schept.
Maar die volharding loont: Pharloom is een schitterend landschap om te verkennen. Duistere grotten, weelderige natuur en zelfs een complete stad met kasteel liggen op je te wachten. Achter elke hoek schuilt wel weer een nieuwe, prachtige omgeving of een interessant geheim voor nieuwsgierige spelers. De spelwereld is daarbij iets groter en gedetailleerder dan Hollow Knight, maar mensen die dat spel op hun duim kennen, zullen zich ook hier meteen thuis voelen.
Sowieso is het aan te raden om eerst Hollow Knight te spelen (en voor maar 15 euro val je daar zeker geen buil aan). Met de hoge moeilijkheidsgraad van de vele gevechten die Silksong rijk is, lijken de makers er namelijk van uit te gaan dat je het origineel al hebt gespeeld. Ook hier geldt dat je een bepaald type gamer moet zijn om daar warm voor te lopen.
Stel je voor dat je plotseling op een grote vijand stuit die je met een paar klappen plat stampt. Je bent af, verliest al je verzamelde munten en wordt teruggezet op een andere plek in de spelwereld waar je een kwartier geleden nog even een adempauze inlaste. Je legt de tocht naar deze eindbaas opnieuw af, en… wordt weer binnen de kortste keren verslagen. Maar je blijft terugkeren, keer op keer, en leert zo langzaam de aanvalspatronen van dit woeste beest kennen. Tot je voor de twintigste keer tegenover hem staat en zijn bewegingen zó goed uit je hoofd kent, dat je hem met een aantal welgemikte slagen een kop kleiner maakt.
Spreekt het bovenstaande je aan? Dan is Hollow Knight: Silksong de game voor jou. Je moet een beetje een masochist zijn om er van te genieten dat een vijand je alle hoeken van de kamer laat zien. De echte fijnproever weet: het maakt de winst die je uiteindelijk behaalt alleen maar zoeter. Gooi je na één enkele foute stap in een game de controller al door de kamer, dan kun je beter met een grote boog voorbij Silksong lopen.
Silksong is dus vooral meer Hollow Knight, en dat is precies waar de fans om vroegen. Met nog gevarieerdere omgevingen, verbeterde graphics, meer vijanden en een hogere moeilijkheidsgraad is dit in alles de overtreffende trap van het origineel, maar het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden. Dat hoeft ook niet: geen andere gamereeks doet wat Hollow Knight en Silksong doen zó goed, zó zelfverzekerd, en met zoveel afwerking en charme. Voor een schamele 20 euro – of zelfs gratis via je Xbox Game Pass-abonnement – verdwijn je enkele tientallen uren in een magisch koninkrijk op je PlayStation, Xbox, Switch of pc. Het ligt dan ook vooral aan de volharding die je bezit of het een fijne reis of een helse tocht gaat worden.