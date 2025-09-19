Hollow Knight: Silksong review: een prachtspel voor masochisten

Ontdekkingstocht door Pharloom

Het concept van Silksong is nagenoeg gelijk gebleven aan Hollow Knight: een uitgestrekte, tweedimensionale spelwereld vol met vriendelijke en bovenal vijandelijke insecten ligt op je te wachten. Je begint met vrij weinig moves om je met hoofdpersonage Hornet een weg door de vele uitdagingen te banen.

Versla echter genoeg imponerende eindbazen en doorzoek zoveel mogelijk hoeken en gaten van de spelwereld, en je ontgrendelt vanzelf meer mogelijkheden. Denk aan een ‘dash’ om je in een oogwenk een stuk te verplaatsen, een manier om over muren te klauteren, een nieuwe stof voor je mantel waarmee je door de lucht kan zweven of extra gereedschappen om je aanvallen sterker mee te maken.

Op die manier weet je op steeds meer plekken van het insectenkoninkrijk Pharloom te geraken. Gedurende je verkenningstochten stuit je op gesloten deuren en schijnbaar onbereikbare platforms. Keer je even later terug met je zojuist vrijgespeelde moves, dan weet je er opeens wel langs te komen en bereik je vanzelf weer nieuwe gebieden.