Deadpool & Wolverine brengt meer dan 1 miljard dollar op

Het is na Joker uit 2019 de meest opbrengende film voor volwassenen allertijden: Deadpool & Wolverine. De Marvel-hit van deze zomer heeft al meer dan 1 miljard dollar opgebracht en dat is indrukwekkend. Het is daarmee een extreem goed jaar voor Disney, dat met Inside Out 2 ook al de meest succesvolle animatiefilm ooit heeft neergezet.

Deadpool & Wolverine

Het zou zomaar kunnen dat Hugh Jackman en Ryan Reynolds, de hoofdrolspelers uit de film Joker zelfs inhalen. Deadpool heeft ook wel een flink marketingkanon om op te rekenen, naast dat veel mensen ook nieuwsgierig waren hoe het de superheld zou vergaan bij Disney, nu dat Fox heeft overgenomen. In ieder geval zit er genoeg fanservice in de film, want er komen allerlei bekende helden en bekende Marvel-personages voorbij. Wij zijn vooral erg te spreken over het begin van de film, waar wat ons betreft een speciale Oscar voor in het leven geroepen zou moeten worden. Hieronder zie je ongeveer hoe het eruitziet, maar dan in Fortnite door een fan: