Inside Out 2 is succesvolste animatiefilm ooit

Inside Out was al geweldig, maar Inside Out 2 gaat er dik overheen. In ieder geval als het om bezoeken gaat. De film bracht zoveel in het laatje dat het na ongeveer een maand al alle animatiefilms ooit heeft ingehaald qua inkomsten. De Pixar-film staat zelfs op de 13e plek van financieel succesvolste films wereldwijd ooit.

Inside Out 2

De ticketverkoop van Inside Out 2 (Binnenstebuiten 2) staat al op meer dan 1,4 miljard dollar. Niet gek voor een film die 175 miljoen dollar kostte om te maken. Die kosten zijn er dubbel en dwars uit. De film borduurt qua verhaal voort op Riley, een tienermeisje dat allerlei emoties voelt. Die emoties zijn gerepresenteerd in de vorm van figuren: één personage is boos, één personage is verdriet, één is blij, maar nu komen daar nieuwe emoties bij, zoals ‘onzekerheid’.

Opvallend is ook dat Nederlanders blijkbaar vaker naar de Engelse versie van de film gaan. Nu heeft die ook wel een Amerikaanse sterrencast en vaak komen grapjes net even wat beter over. De cast bestaat uit Amy Poehler, Tony Hale, Paul Walter Hauser en Phyllis Smith bijvoorbeeld. Volgens RTL gaan 2 van de 3 bezoekers naar de OV, de originele versie dus, in plaats van de Nederlandse. Echter, daarin wordt nog wel een verandering verwacht nu de zomervakantie is begonnen en er dus misschien wat meer kleintjes naar de film gaan, die geen Engels spreken en geen ondertiteling kunnen lezen.

We’re filled with Joy! Thanks to every fan around the world for making Inside Out 2 the biggest animated movie of all time. 💛🧡 pic.twitter.com/HQYtxtHnYG — Pixar (@Pixar) July 24, 2024

Succesvolste animatiefilm ooit

Goed werk dus van Kelsey Mann, die aan het roer staat van de film. Wil het de andere meest succesvolle films ter wereld nog overstijgen, dan moet het zijn best doen: Furious 7 bracht 1,5 miljard op, Top Gun: Maverick 1,495 miljard en The Avengers 1,5 miljard. We vragen ons af of een film in 2024 dit überhaupt nog zal verbeteren: het ziet er helaas voor Deadpool & Wolverine niet zo rooskleurig uit, als we de eerste reviews erop naslaan. Dat terwijl Inside Out 2 volgende week nog in Japan moet uitkomen, waardoor er ongetwijfeld nog veel meer dollar op de teller verschijnen. Ook is het Pixar gegund na een aantal magere coronajaren waarin Soul, Luca en Turning Red het met een release op Disney+ moesten doen, wat toch wat minder grandeur heeft dan een biosrelease.

Van Pixar kun je volgend jaar Elio verwachten en Toy Story 5 in 2026. Ook komt er mogelijk een Inside Out-serie op Disney+.