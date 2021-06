​Met de nieuwe app Voilà word je een Pixar-personage

Net als dat Wombo ineens een enorme hit werd omdat het via kunstmatige intelligentie een levensechte video wist te maken van slechts één foto, is er nu een nieuwe trend in appland. Mensen storten zich volledig op Voilà, een app die met behulp van artifical intelligence een Disney-prinses of grappig Pixar-personage van je maakt.

De Voilà app Grote ogen, een dikke rand wimpers en voluptueus haar: de nieuwe app Voilà verandert je binnen een mum van tijd in een cartoonpersonage. Het is een nogal intense metamorfose, dus schrik niet. Voilà is in de Play Store te vinden als Voilà AI Artist, omdat het gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om slechts één foto om te turnen in een levensecht Pixar-portret. Echter komt de app zo met zijn beveiligingsuitdagingen, waardoor je moet oppassen met het gebruik ervan. Het is enorm populair op social media, dus de kans is groot dat je hebt gedacht: ach ik download die app, doe het een keer met mijn foto en dan verwijder ik hem weer. Dat kan natuurlijk, maar ook dan is je privacy in het geding. Bovendien is er veel te kiezen (Harry Potter, The Rock, een Renaissanceschilderij), waardoor je hem misschien toch langer op je telefoon laat staan dan je van plan was. Deze app, die al meer dan 10 miljoen downloads op zijn naam heeft staan, heeft echter jouw beeld nodig om te werken en dat betekent dat je sowieso iets van je privacy weggeeft.

WeImagine Het bedrijf achter Voilà is WeImagine en het heeft aangegeven dat je foto’s uiterlijk 48 uur na het gebruik binnen de app worden verwijderd van de servers. Ook worden je gegevens doorgespeeld naar derde partijen om zo te zorgen dat je gerichte advertenties krijgt voorgeschoteld. Hoewel dat bij heel veel apps het geval is, is het wel goed je dit te realiseren. WeImagine is geen bekende speler en je weet dan ook nooit helemaal zeker of het wel met de informatie doet wat het zegt en wat er precies achter zit. Het idee lijkt in ieder geval op het eerste gezicht heel positief: mensen laten zien hoe fantastisch kunstmatige intelligentie is. Maar ook hoe sterk de kracht van social media is en hoe wij mensen elke keer weer kuddedieren blijken te zijn. Niet voor niets verspreidt Voilà zich inmiddels als een olievlek over social media-accounts (en dus ook smartphones). Logisch wel, want de app is ook nog gratis te gebruiken (waarbij je wel advertenties ziet en een watermerk in je foto’s hebt).

Premium Voilà-account Er is ook een premium-account zonder advertenties of watermerk, maar dat kost 1,99 euro per week. Het is een vervelende app als je hem onbetaald gebruikt, want Voilà vraagt bij elke foto of je even 30 seconden je telefoon niet gebruikt en naar een commercial over een game kijkt. Tegelijkertijd is dit typisch een app die je een paar keer gebruikt en dan nooit weer, dus je kunt beter je geld in je portemonnee houden.